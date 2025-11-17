WASHINGTON – “I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti solo distrarre dal successo dei repubblicano”. Così il presidente americano Donald Trump si rivolge al suo partito in vista del voto di martedì alla Camera.

Trump: “Occupiamoci dell’economia”

The Donald è convinto che “se i democratici avessero avuto qualcosa l’avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale”, e ha precisato che a lui “l’unica cosa che interessa è che si torni a concentrarsi sull’economia e sull’accessibilità, tema su cui stiamo vincendo”.

“Una maledizione per i democratici” non per i repubblicani

Parlando dei sopracitati successi della sua amministrazione, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato che “il Dipartimento di Giustizia ha già reso pubbliche decine di migliaia di pagine di Epstein e sta guardando a vari democratici (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers) e ai loro rapporti con Epstein. La commissione di sorveglianza della Camera può avere tutto quello che legalmente le spetta, non mi interessa. Quello che mi interessa è che i repubblicani tornino a concentrarsi sull’economia”. Trump spinge, quindi, sull’acceleratore per uscire dal pantano degli Epstein files che ha definito “una trappola” e “una maledizione per i democratici” non per i suoi repubblicani.