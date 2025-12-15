Condannato il magnate dei media Jimmy Lai. A rischio la libertà di stampa a Hong Kong (Il Fatto del giorno)

VideoCondannato il magnate dei media Jimmy Lai. A rischio la libertà di stampa a Hong Kong (Il Fatto del giorno)di Flavia Falduto15 Dicembre 2025di Flavia Falduto15 Dicembre 2025 7a cura di Flavia FaldutoIl fatto del giornoFlavia Falduto post precedente Berlino, colloqui in salita. Gli Usa: “Kiev lasci il Donbass”. Mosca: “Vogliamo la pace, ma Ucraina fuori dalla Nato” post successivo L’altolà di Mattarella alla Russia: “Ingiustificata aggressione all’Ue. Opachi centri di potere disinformano” Ti potrebbe interessare Medicina, vacilla il semestre filtro. La protesta degli studenti per le bocciature... 12 Dicembre 2025 Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli... 12 Dicembre 2025 Tg del 12 Dicembre 2025 12 Dicembre 2025 L’ombra della mafia cinese nella Capitale 11 Dicembre 2025 Progetto Polis, Poste Italiane nei piccoli Comuni: l’esempio di Rocca Priora 11 Dicembre 2025 Roma invasa dalle golfcar 11 Dicembre 2025