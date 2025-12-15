NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:07 del 15 dicembre 2025

HomePolitica L’altolà di Mattarella alla Russia: “Ingiustificata aggressione all’Ue. Opachi centri di potere disinformano”
PoliticaPrimo Piano

Mosca, l'altolà di Mattarella
"Aggressione ingiustificata
Emergono poteri opachi"

Il Capo dello Stato alla Farnesina

"L'Ue può evitare ambizioni velleitarie"

di Pietro Bazzicalupi15 Dicembre 2025
di Pietro Bazzicalupi15 Dicembre 2025
mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella | Foto Ansa

ROMA – “Inediti, ma opachi centri di potere cercano di affermarsi. La situazione internazionale imprevedibile e, per qualche aspetto sorprendente, provoca disorientamento. Prevalgono interessi particolari che sfidano la legalità internazionale”. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciate lunedì 15 dicembre alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, lanciano un monito chiaro sulle sfide geopolitiche che l’Europa e l’Italia sono chiamate ad affrontare. Il Capo dello Stato ha sottolineato come l’inquietudine e il pessimismo non devono far ritenere inevitabile il cedimento dell’ordine internazionale costruito negli ultimi decenni, oggi minacciato da conflitti riacutizzati e da nuovi focolai di instabilità in aree caratterizzate da fragilità politica e sociale strutturale. Un velato ma chiaro altolà alla Russia, responsabile di voler ridefinire con la forza i confini dell’Europa.

La presa di posizione del Capo dello Stato

“Organismi sovranazionali come l’Unione Europea possono consentire di raggiungere la massa critica necessaria a evitare di ricadere in ambizioni velleitarie”. Un chiaro richiamo all’impegno collettivo per garantire stabilità e sicurezza, ma non una novità. In passato, infatti, Mattarella si è più volte schierato contro derive unilaterali o scelte isolazioniste. Al centro la necessità di rafforzare il ruolo dell’Italia e di cooperare con alleati e partner europei per contrastare le minacce globali. 

“Disordinata e ingiustificata aggressione all’Unione europea”

“Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione europea, alterando la verità e presentandola anziché come una delle esperienze storiche di successo per la democrazia e i diritti dei popoli, sviluppatasi anche con la condivisione e l’apprezzamento dell’intero Occidente, come una organizzazione oppressiva se non addirittura nemica della libertà”, ha aggiunto Mattarella, valorizzando la netta presa di posizione sulla situazione dell’Europa nel quadro geopolitico.

Ti potrebbe interessare

Berlino, colloqui in salita. Gli Usa: “Kiev lasci il Donbass”. Mosca: “Vogliamo...

15 Dicembre 2025

Strage di Sydney, c’è la firma dell’Isis. Netanyahu accusa l’Australia: “Gettate benzina...

15 Dicembre 2025

Massima attenzione su obiettivi ebraici anche in Italia. Roma sorvegliata speciale

15 Dicembre 2025

Manovra in ritardo, al via i primi voti in commissione Bilancio al...

15 Dicembre 2025

Ucraina, Trump: “Si rischia la Terza guerra mondiale”. Mosca: “Cessate il fuoco...

12 Dicembre 2025

Sciopero generale Cgil contro la Manovra. Landini: “Ci raccontano di un Paese...

12 Dicembre 2025
Accessibility by WAH