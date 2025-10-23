Consiglio europeo a Bruxelles. Sul tavolo sanzioni a Mosca e Green Deal (Il Fatto del giorno)

VideoConsiglio europeo a Bruxelles. Sul tavolo sanzioni a Mosca e Green Deal (Il Fatto del giorno)di Alessio Garzina23 Ottobre 2025di Alessio Garzina23 Ottobre 2025 10A cura di Alessio GarzinaFatto del giornoAlessio Garzina post precedente Naufragio al largo della Tunisia, 40 migranti annegati. A bordo anche neonati post successivo Consiglio europeo, Costa accoglie Zelensky. Ok a nuove sanzioni a Mosca. Sul tavolo beni russi e green deal Ti potrebbe interessare Centocelle, il quartiere romano ostaggio delle corse clandestine 23 Ottobre 2025 In piazza per Ranucci. Un’unica voce contro l’intimidazione alla stampa 23 Ottobre 2025 Ucraina, tira e molla sul vertice Trump-Putin. Meloni: “No a invio soldati”... 22 Ottobre 2025 Il vicepresidente JD Vance atteso oggi in Israele per salvare la tregua... 21 Ottobre 2025 Innovazione e high tech al Maker Faire 2025 21 Ottobre 2025 Irpef, condono fiscale, carburanti: La manovra divide la maggioranza (Il Fatto del... 20 Ottobre 2025