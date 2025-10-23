NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:12 del 23 ottobre 2025

HomeCronaca Naufragio al largo della Tunisia, 40 migranti annegati. A bordo anche neonati
Cronaca

Tunisia, naufragio in mare
Muoiono 40 persone
A bordo anche neonati

Strage al largo della costa di Mahdia

Procura indaga su cause del naufragio

di Enza Savarese23 Ottobre 2025
di Enza Savarese23 Ottobre 2025

Un barcone di migranti ANSA / ETTORE FERRARI

SALAKTA – Un nuovo bilancio di morti in mare. Sono quaranta i migranti subsahariani che hanno perso la vita al largo delle coste della Tunisia, tra loro anche neonati. La dinamica è sempre la stessa: un barcone troppo piccolo per contenere le circa settanta persone che speravano di raggiungere le sponde europee. L’imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo della costa di Salakta nella notte tra martedì e mercoledì. A soccorrere i naufraghi è la Guardia costiera tunisina. Solo trenta persone sono state tratte in salvo, di quaranta sono invece stati estratti i corpi annegati, tra loro anche neonati. Ma il bilancio non è stato ancora confermato.

A dare i primi numeri alla radio locale Mosaique è il portavoce del tribunale del governatorato di Mahdia Walid Chatribi, che ha per ora solo confermato la presenza di settanta persone a bordo dell’imbarcazione. Non è chiaro se il naufragio sia stato causato dalle condizioni del mare mosso o se da altri fattori. Sulla dinamica della tragedia è al lavoro la procura della città tunisina che ha aperto un’inchiesta per accertare quanto accaduto.

Ti potrebbe interessare

Carlo e Camilla in Vaticano, storica preghiera insieme a Papa Leone nella...

23 Ottobre 2025

Abusi su minori nella Chiesa, Leone XIV: “Nessuna tolleranza”

23 Ottobre 2025

Contrabbando a Torino, sequestrate 250 tonnellate di tabacco

22 Ottobre 2025

Roma in piazza per Ranucci. Il giornalista: “Se la bomba voleva zittirci,...

22 Ottobre 2025

Garlasco, un testimone smonta l’alibi di Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non...

22 Ottobre 2025

Assalto al bus, test del DNA per altri sei ultrà. La frase...

22 Ottobre 2025
Accessibility by WAH