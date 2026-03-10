Crisi umanitaria in Medio Oriente. Dichiarato stato di emergenza in Libano (Il Fatto del giorno)

VideoCrisi umanitaria in Medio Oriente. Dichiarato stato di emergenza in Libano (Il Fatto del giorno)di Valerio Francesco Silenzi10 Marzo 2026di Valerio Francesco Silenzi10 Marzo 2026 2A cura di Valerio Francesco SilenziFatto del giornoValerio Francesco Silenzi post precedente Oscar, lo scivolone di Chalamet: “Opera e balletto? Non importa a nessuno” Ti potrebbe interessare Escalation in Iran, almeno 12 Paesi coinvolti (Il Fatto del giorno) 09 Marzo 2026 Roma Termini, i presidi dell’esercito spostano il degrado nelle zone limitrofe 09 Marzo 2026 TG del 6 marzo 2026 06 Marzo 2026 Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili 06 Marzo 2026 Iran, l’Italia segue linea europea: “Pronti ad aiuti per il Golfo” (Il... 05 Marzo 2026 Roma, l’altra faccia del Gianicolo: il degrado rovina uno dei panorami più... 04 Marzo 2026