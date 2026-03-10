NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:17 del 10 marzo 2026

HomeCultura L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni
Cultura

L'Italia compra un Caravaggio
Il Maffeo Barberini per 30 mln
Esposto stabilmente a Roma

L'acquisto dopo un anno di trattative

Sarà assegnato alle Gallerie nazionali

di Vincenzo Cimmino10 Marzo 2026
di Vincenzo Cimmino10 Marzo 2026

Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio | Foto Ansa

ROMA – “Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l’acquisto di uno straordinario Caravaggio, il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini”. Lo ha rivelato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’opera entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Sarà quindi esposta stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini.

Per l’aquisto del Caravaggio 30 milioni di euro

Per l’acquisizione del ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio, lo Stato italiano ha speso 30 milioni di euro. L’acquisto è stato il risultato di una lunga trattativa e, secondo il dicastero della Cultura, “rappresenta uno degli investimento più rilevanti mai sostenuti per un’opera d’arte e testimonia l’impegno nel rafforzare le collezioni pubbliche con opere di assoluto rilievo nella storia dell’arte”.

Maffeo Barberini futuro papa Urbano VIII

Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini raffigura il futuro papa Urbano VIII intorno ai trent’anni nella veste di chierico della Camera Apostolica. L’opera fu resa nota da Roberto Longhi nel celebre articolo Il vero “Maffeo Barberini” del Caravaggio pubblicato su Paragone nel 1963. Da allora è stata ampiamente riconosciuta dalla critica come opera del Merisi.

Ti potrebbe interessare

Febbraio 2026 tra i più caldi di sempre: gli allarmanti dati di...

10 Marzo 2026

Biennale di Venezia, Kiev chiede l’esclusione della Russia. Il caso degli italiani...

09 Marzo 2026

OpenAI, Sam Altman ammette: “Non possiamo dettare le condizioni al Pentagono”

06 Marzo 2026

Asburgo, Fondazione Roma porta nella Capitale decine di capolavori da Vienna

05 Marzo 2026

Roma, la guerra frena il turismo: perso il 20% delle prenotazioni

04 Marzo 2026

La Stampa, svolta epocale: Elkann cede il quotidiano del nonno Gianni Agnelli

04 Marzo 2026
Accessibility by WAH