BRUXELLES – Dopo settimane di rinvii e tensioni, la commissione affari commerciali del Parlamento europeo approva due regolamenti chiave per rendere operativa l’intesa economica raggiunta con gli Stati Uniti la scorsa estate. Il sì passa con 29 favorevoli, nove contrari e un astenuto. Ora la partita si sposta in plenaria – il voto è previsto per la prossima settimana – e poi al confronto con il Consiglio. Solo allora le misure potranno entrare in vigore.

Un accordo che divide

Il cuore dell’intesa è uno scambio asimmetrico che continua a far discutere. Da una parte l’Unione europea si impegna a ridurre i dazi su molte importazioni americane. Dall’altra, Washington mantiene la possibilità di imporre tariffe orizzontali del 15% sui prodotti europei. Una clausola che ha alimentato dubbi e resistenze, soprattutto tra chi teme uno squilibrio nei rapporti commerciali transatlantici.

Le salvaguardie europee

Per superare le divisioni, nei testi sono state inserite alcune clausole di tutela. Meccanismi pensati per intervenire nel caso in cui gli Usa non rispettino gli impegni presi. È su questo terreno che si è costruito il compromesso che ha sbloccato il voto.

Il peso delle tensioni politiche

Il percorso non è stato lineare. L’esame dei regolamenti si era fermato all’inizio dell’anno, quando le relazioni con Washington si erano irrigidite dopo la minaccia del presidente Donald Trump di introdurre nuovi dazi se gli alleati europei non avessero sostenuto la proposta di acquisizione della Groenlandia. Un passaggio che ha riaperto il tema della dipendenza europea e del rapporto di forza con gli Stati Uniti.

Il messaggio a Washington e all’opinione pubblica

L’intesa raggiunta in commissione ha anche un valore politico. È un segnale rivolto agli Stati Uniti, ma anche a un’opinione pubblica europea sempre più diffidente. Il presidente della commissione commercio, il tedesco Bernd Lange, parla di “ampia maggioranza trasversale” e rivendica un approccio prudente: “Nessun atterraggio alla cieca. Teniamo sempre saldamente il volante tra le mani”. Tradotto: apertura al dialogo, ma senza cedere il controllo.