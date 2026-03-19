Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno)

VideoIran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno)di Iris Venuto19 Marzo 2026di Iris Venuto19 Marzo 2026 1A cura di Iris VenutoFatto del giornoIris Venuto post precedente DIRETTA – Trump avverte Teheran: “Fermatevi o distruggeremo South Pars”. Rutte: “Hormuz deve riaprire” Ti potrebbe interessare Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del... 19 Marzo 2026 Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026 Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno) 18 Marzo 2026 L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto... 17 Marzo 2026 Criminalità a noleggio, il business delle auto nella Capitale 16 Marzo 2026