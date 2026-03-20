NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 09:21 del 20 marzo 2026

HomeVideo Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa, l’ombra della speculazione
VideoVideo Notizia

Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa, l’ombra della speculazione

di Sofia Silveri20 Marzo 2026
di Sofia Silveri20 Marzo 2026

Servizio di Clara Lacorte e Sofia Silveri

Ti potrebbe interessare

Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno)

19 Marzo 2026

Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del...

19 Marzo 2026

Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno)

18 Marzo 2026

Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma

18 Marzo 2026

La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno)

18 Marzo 2026

L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto...

17 Marzo 2026
Accessibility by WAH