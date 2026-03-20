Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa, l’ombra della speculazione

VideoVideo NotiziaRincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa, l’ombra della speculazionedi Sofia Silveri20 Marzo 2026di Sofia Silveri20 Marzo 2026 1Servizio di Clara Lacorte e Sofia SilveriSofia Silveri post precedente Dazi, primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’intesa Ue-Usa Ti potrebbe interessare Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno) 19 Marzo 2026 Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del... 19 Marzo 2026 Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026 Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno) 18 Marzo 2026 L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto... 17 Marzo 2026