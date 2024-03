Il lancio della Crew Dragon di Space X, a Cape Canaveral (Florida) / Foto Ansa

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) – La navetta Crew Dragon di Space X è stata lanciata in direzione Stazione Spaziale Internazionale. Dopo una giornata di rinvio a causa del forte vento, la “ciurma del dragone” è riuscita ad accendere i motori oggi, 4 marzo e a uscire dall’atmosfera. A bordo del veicolo, spedito verso il cosmo dal razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, viaggiano gli astronauti Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, insieme al cosmonauta russo Alexander Grebenkin, tra i ranghi della Roscosmos.

Falcon 9 launches Crew-8, Dragon’s 13th human spaceflight mission pic.twitter.com/iqOrDY2ENh — SpaceX (@SpaceX) March 4, 2024

A monitorare direzione, velocità e traiettoria della navetta, i tecnici del controllo missione Space X di Hawtorne, in California. Secondo i loro dati la destinazione è fissata per le ore nove di martedì 5 marzo. Obiettivo della missione, della durata di sei mesi, oltre 200 esperimenti scientifici che vanno dalla biologia a gravità zero agli effetti delle radiazioni su microrganismi e organuli cerebrali, fino agli studi sullo spostamento dei liquidi e sulla salute psicofisica degli astronauti.