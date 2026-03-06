WASHINGTON – Cauto dietrofront statunitense sulle sanzioni alla Russia. Dopo l’attacco israelo-americano all’Iran gli Usa si muovono con più prudenza sul petrolio. Le raffinerie indiane possono comprare milioni di barili di greggio già caricato sulle petroliere. A una condizione: devono essere state stivate entro il 5 marzo 2026.

Le parole del segretario Bessent

“Una deroga temporanea di 30 giorni” che “non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare”, scrive il segretario al Tesoro Scott Bessent su X. Questo alleggerimento non è altro che una deroga anti-Iran, per impedire che Teheran prenda “in ostaggio l’energia globale”.

President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.



To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

Usa: “Nuova Delhi partner essenziale”

Nuova Delhi è “un partner essenziale degli Stati Uniti e prevediamo che intensificherà gli acquisti di petrolio statunitense”. Il presidente Usa Donald Trump procede a “ridurre la pressione” sull’oro nero. Decisione presa dopo l’impennata dei prezzi dovuta alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, pari al 15% dall’inizio della settimana.

Una necessità bivalente perché l’India è vulnerabile agli shock energetici, con le scorte di petrolio capaci di coprire meno di un mese di domanda il 40% dei suoi approvvigionamenti passa per lo Stretto di Hormuz. Il Paese aveva già ridotto l’acquisto di greggio da Mosca per evitare i dazi al 25% imposti da Washington e firmato un accordo commerciale provvisorio con gli Usa.

Qatar: “Pronti a interrompere spedizioni di energia”

Con l’azzeramento del traffico navale dello stretto – il Joint Marine Information Center afferma che sono passate solo due imbarcazioni cargo nelle ultime 24 ore – il prezzo del greggio potrebbe schizzare. Il Qatar è pronto a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane. Situazione che “farà crollare le economie mondiali” a detta del ministro dell’Energia qatarino Saad al-Kaabi. Infatti, nonostante lo scongiuro di Trump, il greggio riprende la sua corsa. Il Wti sale del 4% a 84,22 dollari mentre il Brent avanza del 2% a 87,1 dollari.