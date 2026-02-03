Dopo gli scontri al corteo di Torino, oggi vertice di governo sulla sicurezza (Il Fatto del giorno)

VideoDopo gli scontri al corteo di Torino, oggi vertice di governo sulla sicurezza (Il Fatto del giorno)di Roberto Abela03 Febbraio 2026di Roberto Abela03 Febbraio 2026 1A cura di Roberto AbelaFatto del giornoRoberto Abela post precedente Nomi e volti creati con l’IA, scoperta truffa da 1,4 mln all’Inps Ti potrebbe interessare Malamovida, il Comune corre ai ripari e amplia l’ordinanza anti-minimarket 02 Febbraio 2026 Monopattini in sharing, lo stop del Campidoglio: “Fermi un mese” 30 Gennaio 2026 Sicurezza a Roma Termini: schierati i parà 30 Gennaio 2026 Anziani, Roma lancia l’assistenza condivisa 30 Gennaio 2026 TG del 30 Gennaio 2026 30 Gennaio 2026 Il decreto semplificazioni arriva in Consiglio dei ministri (Il Fatto del giorno) 29 Gennaio 2026