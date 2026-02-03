Stretta sicurezza, dal fermo preventivo alle polemiche delle opposizioni (Il Fatto del giorno)

VideoStretta sicurezza, dal fermo preventivo alle polemiche delle opposizioni (Il Fatto del giorno)di Pietro Bazzicalupi03 Febbraio 2026di Pietro Bazzicalupi03 Febbraio 2026 1A cura di Pietro BazzicalupiFatto del giornoPietro Bazzicalupi post precedente Dopo gli scontri al corteo di Torino, oggi vertice di governo sulla sicurezza (Il Fatto del giorno) Ti potrebbe interessare Dopo gli scontri al corteo di Torino, oggi vertice di governo sulla... 03 Febbraio 2026 Malamovida, il Comune corre ai ripari e amplia l’ordinanza anti-minimarket 02 Febbraio 2026 Monopattini in sharing, lo stop del Campidoglio: “Fermi un mese” 30 Gennaio 2026 Sicurezza a Roma Termini: schierati i parà 30 Gennaio 2026 Anziani, Roma lancia l’assistenza condivisa 30 Gennaio 2026 TG del 30 Gennaio 2026 30 Gennaio 2026