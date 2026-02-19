FRANCOFORTE – In Italia accendere la luce di casa costa molto più che alimentare una fabbrica. Secondo l’ultimo bollettino economico della Banca centrale europea, le famiglie italiane pagano l’elettricità quasi il doppio rispetto alle imprese ad alta intensità energetica. Uno dei divari più ampi dell’area euro.

I dati

Un dato che accomuna il nostro Paese a Germania e Spagna, dove la bolletta domestica arriva a costare fino al 100% in più rispetto a quella delle imprese energivore. In Francia il sovrapprezzo si ferma al 64%, nei Paesi bassi al 20%. La Bce evidenzia che tutte le componenti gravano sui nuclei domestici: costi di rete, oneri di sistema e fiscalità. Le industrie energivore beneficiano di tariffe dedicate, oltre all’accesso diretto alle reti ad alta tensione, con un forte abbattimento del costo unitario. Una scelta pensata per tutelare la competitività, ma che trasferisce oneri sulle famiglie.

Il nodo sull’importazione del gas

Il gas importato resta una dipendenza per l’Italia: centrale nel mix elettrico nazionale e più esposto alla volatilità dei mercati. Le crisi energetiche recenti fanno salire i prezzi per il nostro Paese ai vertici, rispetto a nazioni con maggiore autonomia produttiva. Nel contesto si aggiungono i ritardi nello sviluppo delle rinnovabili.

L’intreccio con il dl bollette

Il tema si intreccia con il decreto bollette varato dal governo per alleggerire l’impatto sui nuclei domestici, intervenendo su oneri e fiscalità. Un dl che, secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vale 5 miliardi di euro. Ma la fotografia di Francoforte indica un nodo strutturale: ridurre la dipendenza dal gas, e riequilibrare la composizione della bolletta, è una questione di equità.

Bce: “Economia mostra buona tenuta”

Al netto del caro energia, come si legge nel bollettino economico della Bce, “l’economia continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale”, anche se “le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa dell’indeterminatezza delle politiche commerciali a livello mondiale e delle tensioni geopolitiche in atto”. “Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine” e nel definire la politica monetaria deciderà “di volta in volta”, senza “vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.