NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:52 del 19 febbraio 2026

HomePrimo Piano Paralimpiadi, Tajani: “No alla bandiera russa”. Mosca: “Sport non sia vittima politica”
Primo PianoSport

Atleti russi alle Paralimpiadi
Il Cremlino: "Lo sport non sia
una vittima della politica"

Tajani-Abodi: "Il Governo è contrario"

Kiev diserta la cerimonia d'apertura

di Alessio Sebastiano Corsaro19 Febbraio 2026
di Alessio Sebastiano Corsaro19 Febbraio 2026
Paralimpiadi

Corteo di atleti paralimpici russi | Foto Ansa

MILANO – Le tensioni del conflitto tra Russia e Ucraina si abbattono sulle Paralimpiadi di Milano-Cortina. In vista dell’apertura dei Giochi Paralimpici, in programma tra il 6 e il 15 marzo 2026, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che “lo sport non dovrebbe mai diventare vittima della politica”, anche se le reazioni dell’Ucraina all’ammissione di atleti russi e bielorussi ai Giochi “dicono esattamente il contrario”. 

Kiev: “Non saremo presenti alla cerimonia d’apertura”

Una risposta secca alla decisione delle autorità ucraine di disertare la cerimonia di apertura e gli eventi delle Paralimpiadi per protesta contro la partecipazione dei campioni di Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, sotto le rispettive bandiere nazionali. Il ministro dello Sport ucraino, Matviy Bidny, ha annunciato che Kiev “non sarà presente alla cerimonia e non parteciperà a nessuno degli eventi ufficiali” previsti dai Giochi. A fargli eco, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha, che ha incoraggiato altri Paesi a fare lo stesso.

Tajani e Abodi: “Partecipazione incompatibile con lo spirito dei Giochi”

Una chiamata che non ha lasciato indifferenti i vertici italiani. Con una nota congiunta, il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, hanno infatti espresso “l’assoluta contrarietà del Governo italiano rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico di ammettere sei atleti russi e quattro bielorussi con l’esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso”.

Secondo Tajani e Abodi, “la violazione della tregua e degli ideali olimpici e paralimpici da parte della Russia, appoggiata da Minsk, è incompatibile con la partecipazione dei loro atleti ai Giochi, se non come singoli sportivi neutrali”. Di segno contrario il parere espresso invece dalla Lega di Matteo Salvini, che strizza ancora l’occhiolino al Cremlino. Tramite una nota, il Carroccio ha accolto la decisione come “una notizia positiva”, perché “da sempre le Olimpiadi sono uno straordinario momento di sport, dialogo e amicizia fra i popoli”.

Ti potrebbe interessare

Scandalo Epstein, arrestato l’ex principe Andrea per abuso di ufficio

19 Febbraio 2026

Venti di guerra, Trump prepara i soldati contro Teheran: “Pronti a colpire”

19 Febbraio 2026

L’azzardo di Del Vecchio, offerta ai fratelli per le quote di Delfin

19 Febbraio 2026

Energia e bollette, Bce: “In Italia le famiglie pagano il doppio delle...

19 Febbraio 2026

Mattarella a sorpresa alla seduta del Csm: “Rispetto tra le istituzioni”

18 Febbraio 2026

Calabria e Sicilia, dopo le mareggiate ritrovati i corpi di 15 migranti

18 Febbraio 2026
Accessibility by WAH