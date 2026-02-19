MILANO – Le tensioni del conflitto tra Russia e Ucraina si abbattono sulle Paralimpiadi di Milano-Cortina. In vista dell’apertura dei Giochi Paralimpici, in programma tra il 6 e il 15 marzo 2026, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che “lo sport non dovrebbe mai diventare vittima della politica”, anche se le reazioni dell’Ucraina all’ammissione di atleti russi e bielorussi ai Giochi “dicono esattamente il contrario”.

Kiev: “Non saremo presenti alla cerimonia d’apertura”

Una risposta secca alla decisione delle autorità ucraine di disertare la cerimonia di apertura e gli eventi delle Paralimpiadi per protesta contro la partecipazione dei campioni di Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, sotto le rispettive bandiere nazionali. Il ministro dello Sport ucraino, Matviy Bidny, ha annunciato che Kiev “non sarà presente alla cerimonia e non parteciperà a nessuno degli eventi ufficiali” previsti dai Giochi. A fargli eco, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha, che ha incoraggiato altri Paesi a fare lo stesso.

Tajani e Abodi: “Partecipazione incompatibile con lo spirito dei Giochi”

Una chiamata che non ha lasciato indifferenti i vertici italiani. Con una nota congiunta, il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, hanno infatti espresso “l’assoluta contrarietà del Governo italiano rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico di ammettere sei atleti russi e quattro bielorussi con l’esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso”.

Secondo Tajani e Abodi, “la violazione della tregua e degli ideali olimpici e paralimpici da parte della Russia, appoggiata da Minsk, è incompatibile con la partecipazione dei loro atleti ai Giochi, se non come singoli sportivi neutrali”. Di segno contrario il parere espresso invece dalla Lega di Matteo Salvini, che strizza ancora l’occhiolino al Cremlino. Tramite una nota, il Carroccio ha accolto la decisione come “una notizia positiva”, perché “da sempre le Olimpiadi sono uno straordinario momento di sport, dialogo e amicizia fra i popoli”.