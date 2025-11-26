NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:07 del 26 novembre 2025

HomeSpettacoli Esordio fantasy per Southern. “L’Ombra del Corvo” arriva nelle sale l’11 dicembre
Spettacoli

Cinema, “L'Ombra del Corvo”
arriva in sala l'11 dicembre
La pellicola di Dylan Southern

Tratto dal celebre romanzo di Porter

"Il dolore è una cosa con le piume"

di Sofia Silveri26 Novembre 2025
di Sofia Silveri26 Novembre 2025
ombra corvo

Scena del film "L'ombra del corvo"

LONDRA – Dopo la prima mondiale alla Berlinale, L’ombra del corvo arriva nelle sale l’11 dicembre. Il nuovo film di Dylan Southern, tratto dal romanzo di Max Porter Il dolore è una cosa con le piume, segna l’esordio nel fantasy del regista e documentarista britannico. 

La trama

Si tratta di una profonda riflessione sul lutto, sull’immaginazione e sull’amore come forma di rinascita. La pellicola racconta la storia di un padre e dei suoi due figlio che, dopo la morte inaspettata della madre, devono affrontare un enorme dolore. D’improvviso nelle loro vite entra una creatura enigmatica – un corvo parlante e saggio – che diventa al contempo guida e minaccia. Il volatile li costringe a affrontare la perdita e a ricomporre il proprio mondo. Concretamente il corvo prende forma grazie all’attore Eric Lampaert e alla voce di David Thewlis, in un approccio che rifiuta la digitalizzazione. 

l'ombra del corvo
Scena del film “L’ombra del corvo”

Il protagonista Benedict Cumberbatch, celebre per Sherlock e The Imitation Game, firma una delle sue interpretazioni più intense. Accanto a lui, i giovanissimi Henry e Richard Boxall, al loro esordio cinematografico, danno corpo con autenticità alla vulnerabilità dell’infanzia e alla forza della resilienza.

Connubio tra scrittura e cinema

Porter ha seguito l’intero processo creativo dell’adattamento e compare anche in un piccolo cameo nel film. Anche grazie alla sua partecipazione attiva, il film conserva lo spirito poetico e sperimentale dell’opera letteraria.

Ti potrebbe interessare

“L’appartamento sold out”, la serie targata Rai tra periferia e integrazione

25 Novembre 2025

Ornella Vanoni, l’addio infinito alla regina della canzone: migliaia in coda per...

24 Novembre 2025

“All her fault”, alla ricerca di un bambino scomparso: la nuova serie...

21 Novembre 2025

Biglietti gonfiati, dopo il caso Oasis arriva la stretta di Londra contro...

20 Novembre 2025

“Se domani non torno”, la storia Giulia Cecchettin diventa un film. Paola...

18 Novembre 2025

Governors Awards 2025, Toni Servillo unico italiano sul red carpet a Los...

17 Novembre 2025
Accessibility by WAH