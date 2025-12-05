Esquilino senza pace a un anno dalla zona rossa

VideoEsquilino senza pace a un anno dalla zona rossadi Giacomo Basile05 Dicembre 2025di Giacomo Basile05 Dicembre 2025 10Servizio a cura di Giacomo Basile e Tommaso Di CaprioGiacomo Basile post precedente Gaza, Trump annuncerà fase 2 del piano prima di Natale. Attesa per la nuova governance post successivo Ritrovata viva Tatiana Tramacere. L’amico indagato: “È stata lei a organizzare tutto” Ti potrebbe interessare La casa di Pasolini rivive 05 Dicembre 2025 Tg del 5 dicembre 2025 05 Dicembre 2025 Il canestro più bello, Acilia regina del basket senza barriere 05 Dicembre 2025 Anziani a scuola di arti marziali contro le aggressioni 04 Dicembre 2025 Arriva la riforma per l’edilizia, il centrodestra torna sul condono (Il Fatto... 04 Dicembre 2025 Monopattini, a Roma giungla senza regole 04 Dicembre 2025