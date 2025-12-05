NARDÒ – “È stata Tatiana a organizzare tutto. Mi ha chiesto aiuto perché ero l’unico di cui si fidava”. È questa la versione fornita ai carabinieri da Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, amico della 27enne, ora indagato per sequestro di persona dopo il ritrovamento della giovane nella mansarda della sua abitazione a Nardò. “Il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze”, ha poi confermato con un messaggio davanti alle tv.

La ricostruzione dei fatti

Una girandola di eventi e colpi di scena ha caratterizzato il caso di cronaca di Nardò, che ha visto la scomparsa di Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di cui non si avevano più notizie dal 24 ottobre. Dragos – ultima persona ad aver avuto contatti con la ragazza – sostiene che Tatiana volesse isolarsi per qualche giorno, provata da un periodo difficile. L’uomo avrebbe tentato più volte di convincerla a tornare a casa, soprattutto quando la scomparsa aveva iniziato a suscitare clamore.

Al momento dell’irruzione dei carabinieri – avvenuta nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre – Tatiana non è stata trovata subito. La ragazza si era nascosta al buio in un piccolo abbaino accessibile dal terrazzo.

Sono molti gli interrogativi da sciogliere. Dopo il ritrovamento, la ragazza avrebbe detto ai militari di “non aver subito nulla”, confermando in parte le parole di Dragos.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lecce, avevano da giorni indirizzato l’attenzione su Dragos, con cui Tatiana aveva una relazione. Le telecamere di un parco, infatti, avevano ripreso i due ragazzi mentre si baciavano. Anche l’arrivo nella palazzina dell’uomo, da dove la 27enne non è stata più vista uscire, era stata documentata dalle immagini.

Il ritorno a casa di Tatiana

Portata in ospedale per accertamenti, Tatiana è poi rientrata dai genitori in buone condizioni di salute. “Sta bene: ora ha bisogno di pace, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia.

Non le abbiamo fatto domande. Quando l’abbiamo trovata l’abbiamo abbracciata, e non vogliamo pressarla”, spiega il fratello. “Sarà lei quando se la sentirà, e quando si sarà ripresa, a raccontarci”. Le parole del fratello seguono la richiesta della famiglia, tramite l’avvocato Tommaso Valente, di silenzio e serenità.

I familiari non avevano mai creduto all’allontanamento volontario. Ora gli inquirenti dovranno chiarire se Tatiana si sia allontanata di sua volontà o se vi sia stata una forma, anche psicologica, di costrizione.