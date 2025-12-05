NEWS ANSA

Ex Ilva, scontro tra sindacati
La denuncia della Uilm
"Calci da esponenti Fiom"

Le parole di condanna della sigla

"Si tratta di un episodio gravissimo"

di Tommaso Di Caprio05 Dicembre 2025
Ilva

Nuova manifestazione con il blocco della viabilità a Cornigliano, Genova | Foto Ansa

GENOVA – Dopo la conclusione dell’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva nella giornata di ieri 4 dicembre, gli operai dell’acciaieria hanno deciso di proseguire con il presidio a Cornigliano in attesa delle notizie che usciranno dall’incontro previsto al Mimit tra il ministro Urso, la sindaca Silvia Salis e il governatore Marco Bucci.

In contemporanea, alcuni dirigenti della Uilm sono stati aggrediti davanti ai cancelli dell’ex Ilva da un gruppo di persone riconducibili al sindacato Fiom. L’aggressione è avvenuta prima di una diretta televisiva nel corso della quale i dirigenti sindacali avrebbero dovuto intervenire sulla situazione dell’acciaieria.

“Ci hanno intimato di toglierci i nostri k-way, di non mostrare nulla che richiamasse la Uilm. Pensavamo finisse lì, hanno raccontato Luigi Pinasco e Claudio Cabrasil, rispettivamente segretario generale e segretario organizzativo di Uilm Liguria, spiegando che dopo sono arrivati anche “calci e pugni”.

