ROMA – I genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” saranno ricevuti mercoledì 18 marzo a Palazzo Madama. A invitare la coppia è stato direttamente il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dal Senato nessuna conferma

La conferma dell’invito a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham arriva da fonti vicine alla famiglia, mentre l’appuntamento non è ancora stato confermato dal Senato. Fonti vicine a La Russa ricordano come già lo scorso dicembre la seconda carica dello Stato abbia espresso solidarietà alla famiglia, auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.

Si allontana il trasferimento dei bambini in un’altra struttura

Intanto, il trasferimento dei tre figli della coppia in un’altra struttura sembra allontanarsi. Durante le ore trascorse nella struttura protetta di Vasto, dove si trovano da novembre, la Garante nazionale dei minori Marina Terragni ha trovato bene i bambini. “Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori, facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento. Pertanto, il Tribunale potrò ora valutare tale nuove assetto”, ha chiarito in una nota l’avvocata Maria Pina Benedetti, in rappresentanza dell’Ecad 14 Alto Vastese, gestore del Servizio sociale dei comuni di ambito.