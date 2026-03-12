Bimbi nel bosco, la maggioranza riscrive norma su allontanamento dei minori

ROMA – Il caso della famiglia nel bosco muove la maggioranza. Il centrodestra riscrive la norma sull’allontanamento dei bimbi dalle famiglie. I capigruppo della coalizione hanno presentato un disegno di legge per rafforzare le verifiche prima dell’allontanamento dei minori dalla famiglia, con applicazione anche ai procedimenti già pendenti.

L’introduzione di “una consulenza tecnica collegiale”

Dopo le parole di indignazione pronunciate dal leader leghista Matteo Salvini alla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la macchina parlamentare ha cominciato a muoversi per passare ai fatti. Il ddl, a firma dei senatori Lucio Malan (FdI), Massimiliano Romeo (Lega), Maurizio Gasparri (FI) e Michaela Biancofiore (NM), prevede una consulenza tecnica collegiale composta da neuropsichiatra infantile, pediatra e altri esperti esterni. La perizia dovrà analizzare i rischi psico-fisici derivanti dall’ambiente familiare e confrontare le possibili soluzioni prima di qualsiasi decisione di allontanamento.

La maggioranza chiede “valutazioni approfondite”

La volontà dell’esecutivo è quella di “assicurare che, prima di assumere decisioni su un collocamento extrafamiliare, venga valutato comparativamente il beneficio collegato all’interruzione della situazione di pregiudizio in atto con le conseguenze derivanti dal distacco dall’ambiente familiare sotto il profilo della salute psico-fisica del minore”.

Nel ddl anche le coperture: 2,6 milioni a partire dal 2026

Stando al testo del decreto, il giudice dovrà quindi motivare analiticamente la decisione, potendo, però, disporre l’allontanamento immediato nei casi di urgenza estrema, come abusi o grave pericolo. Nel ddl vengono indicate anche le coperture economiche necessarie a renderlo operativo. Le spese della perizia saranno anticipate dallo Stato, che stanzierà fondi per 2,5 milioni di euro, a partire già dal 2026.

L’annuncio di Salvini

Ad anticipare le intenzioni del centrodestra era stato proprio il vicepremier Matteo Salvini, dopo gli ultimi sviluppi sulla questione della famiglia del bosco. “Verrà presentato un ddl della maggioranza per limitare solo ai casi più estremi la sottrazione di minori, altrimenti portare via i bambini è l’ultima delle scelte possibili”, queste le parole del ministro dei Trasporti.

