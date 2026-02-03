LOS ANGELES – “Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile, ma è la nostra. Una strada che ci ha definito ed è diventata la nostra eredità”. Con un post sul proprio profilo Instagram l’attore Vin Diesel, volto simbolo e produttore della saga cinematografica di Fast and Furios ha annunciato l’uscita dell’ultimo capitolo del franchise sulle corse di auto più famoso del cinema. Si chiamerà Fast Forever e arriverà nelle sale americane il 17 marzo 2028.

Il legame con le origini

Per alimentare l’attesa e la nostalgia dei fan, Vin Diesel, che nella serie interpreta Domic Toretto, ha condiviso sui social una foto che lo ritrae insieme a Paul Walker sul set del primo Fast & Furious, arrivato nei cinema nel lontano 2001.

Walker, che nella saga interpretava Brian O’Conner, è morto nel 2013 durante la produzione del settimo capitolo, costringendo la produzione a completare le scene in cui recitava con l’aiuto di immagini generate al computer.

Una saga da record

Fast Forever sarà l’undicesimo e ultimo film della saga principale che con lo spinoff Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha superato complessivamente i 7 miliardi di dollari di incassi nel mondo in 25 anni.

L’annuncio di Vin Diesel arriva dopo anni di attese, rinvii e indiscrezioni che hanno lasciato i fan della saga con il fiato sospeso. La conferma della data di uscita e del titolo non hanno sciolto, però, le riserve sulla trama del film che stando alle ultime indiscrezioni era ancora in fase di revisione da parte degli sceneggiatori a fine 2025.

Un’altra certezza riguarda, invece, il cast. Il nuovo capitolo segnerà, infatti, il ritorno di numerosi personaggi storici del franchise tra cui Dwayne Johnson, Jason Statham, Cody Walker, Gal Gadot, Alan Ritchson, Jason Momoa nel ruolo di Dante e Michelle Rodriguez.

E proprio la presenza dei volti più amati dal pubblico sembrerebbe confermare la volontà della produzione: spegnere definitivamente i motori senza rinnegare la propria identità all’insegna della velocità.



