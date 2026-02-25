Festival di Sanremo, i dati Auditel certificano il flop della prima serata

SANREMO – Per la prima serata del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Laura Pausini ci si aspettava un gran debutto. Ma così non è stato, soprattutto sul fronte degli ascolti. I dati Auditel, infatti, certificano un flop, con 9,6 milioni di telespettatori – pari al 58% di share – sintonizzati su Rai1 o su pc, tablet e smartphone collegati in diretta. Tre milioni in meno rispetto allo scorso anno, quando la total audience aveva raggiunto il 65,3%.

Il confronto con le ultime tre edizioni

Il dato di share di ieri sera, 24 febbraio, è il quarto miglior risultato dal Festival del 1997 condotto da Mike Bongiorno con uno share del 58,74%. Ma è comunque più basso rispetto a quello delle ultime tre edizioni. Nel 2025, la media della prima serata è stata del 65,3%, sempre con Carlo Conti come direttore artistico. Bene anche le edizioni del 2024 e del 2023 condotte da Amadeus, che hanno fatto registrare rispettivamente il 65,1% e il 62,5% di share.

Youtrend: il 38% degli italiani preferisce Amadeus a Carlo Conti

Lo stesso Conti, secondo un sondaggio di Youtrend, non sembrerebbe reggere il confronto con i precedenti conduttori. Il 38% degli italiani, infatti, preferisce ancora Amadeus. Un verdetto netto, ma anche un divario che si allarga in modo evidente tra i più giovani. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni, Amadeus raccoglie il 56% dei consensi. Carlo Conti solo il 18%.

I top e i flop della serata

Non solo ascolti. Ma anche momenti memorabili, tra top e flop della serata inaugurale. Dal cantante pop Tiziano Ferro, che con le sue hit storiche ha fatto ballare l’intera platea dell’Ariston, al ricordo commosso di Pippo Baudo e del maestro d’orchestra Beppe Vessicchio. Ospite d’onore, poi, è stata Gianna Pratesi, la centenaria voluta da Carlo Conti per celebrare gli 80 anni del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Gianna Pratesi sul palco dell’Ariston | Foto Ansa

Gianna, signora di Chiavari di 105 anni, è stata tra le prime donne a votare, scegliendo la repubblica. Forte il ricordo di quel momento storico. Peccato, però, per l’errore grafico. Sullo sfondo dell’Ariston, è comparsa la scritta relativa al risultato del voto, “Il 54 per cento alla Repupplica” anziché repubblica.

L’errore nella grafica che celebra gli 80 anni del referendum istituzionale del 1946 | Foto Ansa

La classifica provvisoria

La prima serata del Festival di Sanremo, inoltre, ci consegna una prima classifica dei cinque artisti più votati dalla sala stampa, tv e web. A dominare, per il momento, sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini.