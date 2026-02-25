Festival di Sanremo, i dati Auditel certificano il flop della prima serata

SANREMO – Per la prima serata del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Laura Pausini ci si aspettava un gran debutto. Ma così non è stato, soprattutto sul fronte degli ascolti. I dati Auditel, infatti, certificano un flop, con 9,6 milioni di telespettatori – pari al 58% di share – sintonizzati su Rai1 o su pc, tablet e smartphone collegati in diretta. Tre milioni in meno rispetto allo scorso anno, quando la total audience aveva raggiunto il 65,3%.
Il confronto con le ultime tre edizioni
Il dato di share di ieri sera, 24 febbraio, è il quarto miglior risultato dal Festival del 1997 condotto da Mike Bongiorno con uno share del 58,74%. Ma è comunque più basso rispetto a quello delle ultime tre edizioni. Nel 2025, la media della prima serata è stata del 65,3%, sempre con Carlo Conti come direttore artistico. Bene anche le edizioni del 2024 e del 2023 condotte da Amadeus, che hanno fatto registrare rispettivamente il 65,1% e il 62,5% di share.
Youtrend: il 38% degli italiani preferisce Amadeus a Carlo Conti
Lo stesso Conti, secondo un sondaggio di Youtrend, non sembrerebbe reggere il confronto con i precedenti conduttori. Il 38% degli italiani, infatti, preferisce ancora Amadeus. Un verdetto netto, ma anche un divario che si allarga in modo evidente tra i più giovani. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni, Amadeus raccoglie il 56% dei consensi. Carlo Conti solo il 18%.
I top e i flop della serata
Non solo ascolti. Ma anche momenti memorabili, tra top e flop della serata inaugurale. Dal cantante pop Tiziano Ferro, che con le sue hit storiche ha fatto ballare l’intera platea dell’Ariston, al ricordo commosso di Pippo Baudo e del maestro d’orchestra Beppe Vessicchio. Ospite d’onore, poi, è stata Gianna Pratesi, la centenaria voluta da Carlo Conti per celebrare gli 80 anni del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.
Ospite d’onore sul palco dell’Ariston la centenaria Gianna Pratesi
Gianna, signora di Chiavari di 105 anni, è stata tra le prime donne a votare, scegliendo la repubblica. Forte il ricordo di quel momento storico. Peccato, però, per l’errore grafico. Sullo sfondo dell’Ariston, è comparsa la scritta relativa al risultato del voto, “Il 54 per cento alla Repupplica” anziché repubblica.
La classifica provvisoria
La prima serata del Festival di Sanremo, inoltre, ci consegna una prima classifica dei cinque artisti più votati dalla sala stampa, tv e web. A dominare, per il momento, sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini.