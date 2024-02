La serie Feud di Ryan Murphy racconta l'ascesa e il declino dello scrittore Capote | Foto Pixabay

ROMA – Nel giro di pochi anni, da essere lo scrittore più amato e ricercato, Truman Capote divenne il più odiato. Lo scrittore – scomparso nel 1984 – si è imposto nuovamente all’attenzione negli Stati Uniti grazie a Feud: Capote vs The Swans, la nuova serie televisiva di Ryan Murphy, visibile in streaming su Hulu dal 1 febbraio.

Capote contro i “cigni”. Ma non si tratta di una lotta tra uomo e animale. La serie televisiva racconta, infatti, un grande tradimento. A farne le spese i suoi ‘cigni’, ovvero le signore dell’alta società newyorkese che lo avevano accolto nella loro cerchia. Nei salotti delle élite newyorkesi tutti i “cigni” volevano Capote come amico e confidente.

Dalla notorietà al declino il passo fu breve. Capote decise, infatti, di pubblicare i segreti in suo possesso. Informazioni che finirono sulle pagine del periodico Esquire. Il progetto originario di Capote era il romanzo Preghiere Esaudite. I primi capitoli del libro vennero pubblicati nel 1975 sull’Esquire con il titolo La côte basque, dal nome del ristorante più frequentato da Capote e le sue ricche confidenti.

La vendetta dei cigni non tardò ad arrivare. Lo scrittore fu allontanato da tutti i circoli che frequentava, ostracizzato dalla società e non riuscì mai più a reinserirsi. Azioni, quelle di Capote, che non entusiasmarono neppure i lettori. Lo scrittore statunitense non si riprese mai dall’esilio a cui fu condannato, e finì i suoi giorni in una spirale di depressione, droghe, alcol.

A vestire i panni di Truman Capote è Tom Hollander. I cigni, su cui ruota l’ascesa e la caduta di Capote nella serie di Ryan Murphy, vengono interpretate da un cast stellare: da Naomi Watts e Diane Lane a Chloe Sevigny, Calista Flockhart e Demi Moore.