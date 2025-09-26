Giubileo, bilancio in positivo per il maxi piano sicurezza

VideoVideo NotiziaGiubileo, bilancio in positivo per il maxi piano sicurezzadi Antonio Fera26 Settembre 2025di Antonio Fera26 Settembre 2025 11Servizio di Antonio Fera ed Elisabetta GuglielmiAntonio Fera post precedente Medio Oriente, la preoccupazione del Ghetto di Roma post successivo Il Master Lumsa vince il premio Bisceglia per il sociale Ti potrebbe interessare Medio Oriente, la preoccupazione del Ghetto di Roma 26 Settembre 2025 Roma, l’assedio dei venditori abusivi 26 Settembre 2025 Tg del 26 settembre 2025 26 Settembre 2025 Parioli, proteste per la nuova ciclovia 25 Settembre 2025 Sos smog nella Capitale. La denuncia di Legambiente 25 Settembre 2025 Crosetto manda la seconda fregata a supporto della Flotilla (Il Fatto del... 25 Settembre 2025