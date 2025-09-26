NEWS ANSA

Cultura

Premio giornalistico Bisceglia
Il Master in giornalismo Lumsa
si classifica al primo posto

Così l'eredità di Alessandra vive

Il ricordo speciale di Antonio Morelli

di Greta Giglio26 Settembre 2025
lumsa

La IX edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia, 25 settembre 2025, Roma

ROMA – Il 25 settembre si è tenuta la IX edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la Comunicazione sociale. Si classifica al primo posto della sezione allievi di Master e scuole di giornalismo la praticante Greta Giglio, del Master in Giornalismo Lumsa, con la video-inchiesta “H come hate speech”. Per la sezione Giornalisti professionisti, praticanti, collaboratori, freelance vince il premio Valentina Panetta con il reel-inchiesta “Jennifer Serpi, la passione per i social e la musica”, pubblicato per Il Messaggero.

Il premio, conferito annualmente dalla Fondazione Viva Ale, è pensato per ricordare lo spirito del lavoro di Alessandra Bisceglia, giornalista scomparsa diciassette anni fa a soli ventotto anni per una patologia rara che l’ha accompagnata fin dalla nascita. La sua storia ha inciso sul mondo del giornalismo sociale e la sua famiglia ha voluto dare seguito a questa sua eredità attraverso la Fondazione. 

La cerimonia di premiazione di quest’anno si è svolta a conclusione del convegno intitolato “Raccontare la diversità nell’era Trump: cancellazione o resistenza?” presso l’Aula Magna dell’Università Lumsa. Hanno partecipato Roberto Natale (membro del Cda Rai), Mirella Taranto (Capo Ufficio Stampa Istituto Superiore di Sanità), le giornaliste Laura Pepe, Fiamma Satta e Giulia Riva, i docenti Raffaele Lombardi e Gaia Peruzzi. Un riconoscimento speciale è stato dedicato ad Antonio Morelli, recentemente scomparso e ricordato con affetto dal prefetto del Dicastero della Comunicazione in Vaticano Paolo Ruffini. La moglie Mary, accompagnata dalla famiglia, ha ritirato il riconoscimento con commozione e gratitudine

