NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:05 del 17 novembre 2025

HomeSpettacoli Governors Awards 2025, Toni Servillo unico italiano sul red carpet a Los Angeles
Spettacoli

Governors Awards 2025
Toni Servillo sul red carpet
Oscar alla carriera per Cruise

L'attore a Los Angeles per "La Grazia"

Statuette per Allen, Thomas e Parton

di Sofia Landi17 Novembre 2025
di Sofia Landi17 Novembre 2025
Toni Servillo

L'attore e regista italiano Toni Servillo | Foto Ansa

LOS ANGELES – La stagione dei red carpet entra ufficialmente nel vivo e sul tappeto rosso dei Governors Awards 2025, c’è anche Tony Servillo. Unico italiano, tra le star di Hollywood, presente alla sedicesima premiazione degli Oscar onorari assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ieri sera, 16 novembre, i riconoscimenti hanno celebrato Debbie Allen, Tom Cruise, Wynn Thomas e Dolly Parton.

Toni Servillo a Los Angeles per “La Grazia” di Sorrentino

Con addosso un elegante smoking nero, Toni Servillo, l’attore classe ‘59 vincitore di quattro David, percorre sotto la pioggia della città degli angeli la passerella rossa degli Oscar onorari. L’attore, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino “La Grazia” – in uscita sul grande schermo il 15 gennaio 2026 –  si trova in città per promuovere l’opera, che punta alla statuetta come miglior film del 2025. La pellicola percorre la storia di Mariano De Santis, anziano presidente della Repubblica alla fine del suo mandato, che affronta una crisi morale quando si trova a dover scegliere se concedere la grazia a due persone che hanno commesso un omicidio.

Occhi lucidi per Tom Cruise che emoziona tutti: “Fare film è ciò che sono”

Oscar alla carriera per Tom Cruise, perché “convinto sostenitore dell’esperienza cinematografica in sala, che ha contribuito a guidare l’industria nel difficile periodo della pandemia”, come riportato nel comunicato dell’Academy Allen. La super star di Top Gun ha accolto la statuetta con un commovente discorso: “Fare film è ciò che sono”.

Statuette anche per Debbie Allen, Wynn Thomas e Dolly Parton

“Pioniera tra cinema, televisione e palcoscenico, responsabile delle coreografie di sette edizioni degli Oscar” è il riconoscimento a Debbie Allen, la storica icona di “Saranno Famosi”. Gli altri premi sono per il production designer Wynn Thomas –  storico collaboratore di Spike Lee e autore dell’estetica di film come “Do the Right Thing”, “Malcolm X” e “A Beautiful Mind” – e a Dolly Parton. Assente per motivi di salute, la cantautrice e attrice statunitense ha ricevuto il Jean Hersholt Humanitarian Award per il “suo lungo impegno filantropico, dalla Dollywood Foundation alla Imagination Library, che ha donato oltre 280 milioni di libri ai bambini nel mondo”.

Ti potrebbe interessare

Call My Agent 3, torna l’agenzia più pazza del mondo. Guest star...

14 Novembre 2025

Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway ancora insieme...

13 Novembre 2025

Gli 80 anni di Neil Young. Da padrino del grunge alle lotte...

12 Novembre 2025

Irene Grandi riparte da “Oro e Rosa, il nuovo album in uscita...

11 Novembre 2025

Stranger Things 5, Netflix svela a sorpresa i primi minuti della stagione...

07 Novembre 2025

Ildar Abdrazakov troppo “vicino a Putin”, l’Arena di Verona cancella l’esibizione del...

07 Novembre 2025
Accessibility by WAH