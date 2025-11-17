LOS ANGELES – La stagione dei red carpet entra ufficialmente nel vivo e sul tappeto rosso dei Governors Awards 2025, c’è anche Tony Servillo. Unico italiano, tra le star di Hollywood, presente alla sedicesima premiazione degli Oscar onorari assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ieri sera, 16 novembre, i riconoscimenti hanno celebrato Debbie Allen, Tom Cruise, Wynn Thomas e Dolly Parton.

Toni Servillo a Los Angeles per “La Grazia” di Sorrentino

Con addosso un elegante smoking nero, Toni Servillo, l’attore classe ‘59 vincitore di quattro David, percorre sotto la pioggia della città degli angeli la passerella rossa degli Oscar onorari. L’attore, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino “La Grazia” – in uscita sul grande schermo il 15 gennaio 2026 – si trova in città per promuovere l’opera, che punta alla statuetta come miglior film del 2025. La pellicola percorre la storia di Mariano De Santis, anziano presidente della Repubblica alla fine del suo mandato, che affronta una crisi morale quando si trova a dover scegliere se concedere la grazia a due persone che hanno commesso un omicidio.

Occhi lucidi per Tom Cruise che emoziona tutti: “Fare film è ciò che sono”

Oscar alla carriera per Tom Cruise, perché “convinto sostenitore dell’esperienza cinematografica in sala, che ha contribuito a guidare l’industria nel difficile periodo della pandemia”, come riportato nel comunicato dell’Academy Allen. La super star di Top Gun ha accolto la statuetta con un commovente discorso: “Fare film è ciò che sono”.

Statuette anche per Debbie Allen, Wynn Thomas e Dolly Parton

“Pioniera tra cinema, televisione e palcoscenico, responsabile delle coreografie di sette edizioni degli Oscar” è il riconoscimento a Debbie Allen, la storica icona di “Saranno Famosi”. Gli altri premi sono per il production designer Wynn Thomas – storico collaboratore di Spike Lee e autore dell’estetica di film come “Do the Right Thing”, “Malcolm X” e “A Beautiful Mind” – e a Dolly Parton. Assente per motivi di salute, la cantautrice e attrice statunitense ha ricevuto il Jean Hersholt Humanitarian Award per il “suo lungo impegno filantropico, dalla Dollywood Foundation alla Imagination Library, che ha donato oltre 280 milioni di libri ai bambini nel mondo”.