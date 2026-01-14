MILANO – Pronto a rivoluzionare il mercato e a sfidare i colossi dello streaming. Da oggi, mercoledì 14 gennaio, HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros Discovery, sbarca in Italia. Tra i titoli di lancio spiccano produzioni internazionali di grande richiamo e nuovi contenuti italiani destinati a far discutere.

Le serie storiche

Tra le serie più attese c’è Il cavaliere dei Sette Regni, prequel del Trono di Spade, disponibile dal 19 gennaio, e la seconda stagione di The Pitt, il medical drama vincitore degli Emmy Awards. Per la prima volta nel nostro Paese arriveranno anche Industry, ambientata nel mondo della finanza, e Heated Rivalry, la tormentata storia d’amore tra due giocatori rivali di hockey su ghiaccio. HBO Max ospita inoltre serie ormai cult come House of The Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria e IT: Welcome to Derry.

I titoli Warner Bros

Il catalogo cinematografico include grandi titoli Warner Bros. Dai supereroi di Superman e The Batman a Dune, passando per la saga di Harry Potter, che vedrà presto anche una serie, e successi recenti come Weapons e The Conjuring: Il rito finale.

I film italiani

Non mancano le produzioni italiane. Dal 20 febbraio debutterà Portobello di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora, mentre sono in sviluppo serie come il racconto del caso Melania Rea, 500 Battiti, medical drama ad alta tensione, e In Utero, creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, ambientata in una clinica per la fertilità di Barcellona. In arrivo anche docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman, oltre a film come Nonostante di Valerio Mastandrea e Squali di Daniele Barbiero.

Milano-Cortina 2026 in diretta

Il mese di gennaio segna anche l’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, che HBO Max trasmetterà in versione integrale grazie alla partnership con Eurosport, che garantirà anche la copertura dei primi due tornei del Grande Slam di tennis.

I piani di abbonamento

La piattaforma, lanciata negli Usa nel 2020 e oggi presente in oltre 100 Paesi, offre tre piani mensili: base con pubblicità a 5,99 euro, Standard a 11,99 euro e Premium in 4K Ultra HD a 16,99 euro, con possibilità di aggiungere il pacchetto Sport a 3 euro al mese. Disponibile via web, app, Amazon Prime Video e Timvision, HBO Max promette di diventare il nuovo punto di riferimento dello streaming in Italia, combinando blockbuster internazionali, serie cult e produzioni originali italiane.