ROMA – C’era una volta Hollywood… La fiaba – che ha visto per decenni protagonista il distretto della città di Los Angeles, simbolo per antonomasia del mondo dello spettacolo – potrebbe non avere più un lieto fine. A soppiantare l’industria cinematografica statunitense potrebbe presto essere la Cina, che oggi detiene il primato di seconda potenza economica mondiale dopo gli Stati Uniti anche nel campo del cinema. Esempio emblematico del successo del Drago rosso è il film di animazione Ne Zha 2.

Incassi da oltre due miliardi per Ne Zha 2

Il film di animazione Ne Zha 2 è la prima pellicola non prodotta da Hollywood a incassare oltre due miliardi di dollari a livello globale. L’ascesa del guerriero di fuoco’ di Yang Yu detiene il primato di quinto film più visto di tutti i tempi al botteghino mondiale. A precederlo nella nella classifica sono i grandi successi di Avatar 1 (2009), Avatar 2 (2022), Avengers: Endgame (2019) e Titanic (1997). Un risultato senza precedenti. Nelle sale italiane il film arriverà il 6 novembre con Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione.

Costi di produzione e successo per la pellicola cinese

Costato 80 milioni di dollari, molto meno di una produzione Disney, e con una durata di quasi due ore e mezza, Ne Zha 2 vede come protagonisti personaggi derivati dalla mitologia cinese. Si pone, così, nel grande filone del blockbuster cinese come i recenti ‘Legends of the Condor Heroes: The Gallants’ di Tsui Hark o ‘Creation of the Gods II: Demon Force’ di Wuershan.

Tra folklore, mitologia, leggende e fantasia, la storia trattata, trae spunto dal romanzo cinese del sedicesimo secolo, L’Investitura degli Dei.

Il primo film , uscito nel 2019, narrava la separazione di un artefatto mistico in due parti: dalla Perla del Caos avevano tratto origine la Perla Spirituale e la Sfera Demoniaca. Ciascuna metà si era trasformata in esseri potenti. Ad Ao Bing, figlio del Re Drago e reincarnazione della Sfera Spirituale, si contrapponeva Ne Zha, figlio del Signore Li Jing del Passo Chentang, è una reincarnazione della Sfera Demoniaca.

Il sequel del film tratta dell’intesa venutasi a creare tra le due potenze, per salvare Ne Zha da una maledizione.

Tra le ragioni del successo il fatto che nella promozione del film si è puntato sul carattere nazionalistico. Un successo che riflette comunque le nuove tendenze del pubblico cinese, attirato negli ultimi anni maggiormente da produzioni locali.