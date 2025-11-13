NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:14 del 13 novembre 2025

HomeSpettacoli Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway ancora insieme nel primo trailer
Spettacoli

Il Diavolo veste Prada 2
Meryl Streep e Anne Hathaway
fanno coppia nel primo trailer

Tornano Stanley Tucci ed Emily Blunt

Nel cast anche Lucy Liu e Simone Ashley

di Alessio Sebastiano Corsaro13 Novembre 2025
di Alessio Sebastiano Corsaro13 Novembre 2025
Il Diavolo veste Prada 2

Meryl Streep e Anne Hathaway in "Il Diavolo veste Prada 2" | Foto Macall Polay. Diritti 20th Century Studios.

ROMA – Sfilate d’alta moda, flash dei paparazzi, champagne fumanti e poi i due inconfondibili tacchi rossi borchiati che calcano rumorosamente i corridoi di “Runway”. Meryl Streep e Anne Hathaway sono ufficialmente tornate nei panni di Miranda Priestley e Andy Sachs nel primo trailer di “Il Diavolo veste Prada 2”, sequel dell’omonimo cult del 2006, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger. 

“Ti ci è voluto molto”. Sono queste le uniche parole che la feroce guru della moda rivolge alla sua fidata assistente, sulle note dell’iconica “Vogue” di Madonna, pezzo simbolo già del primo capitolo. Stando ai pochissimi dettagli trapelati sulla trama, il sequel vedrà Miranda Priestley ancora al timone di “Runway”. Ma questa volta dovrà fare i conti con la crisi della carta stampata e per farlo avrà bisogno della sagacia di Andrea. 

Oltre a Meryl Streep e Anne Hathaway, “Il Diavolo veste Prada 2” vedrà il ritorno di Stanley Tucci ed Emily Blunt, oltre che di David Frankel alla regia. A rimpinguare un cast già di prim’ordine, anche i nuovi ingressi di Kenneth Branagh, Simone Ashley (star di “Bridgerton”), Lucy Liu e Justin Theroux. 

Le riprese del film sono iniziate a New York, cuore nevralgico della storia, per spostarsi poi a Milano. Tra le località al centro dei ciak, Palazzo Parigi, Piazza del Duomo e il Metropol, dove una sfilata di “Dolce e Gabbana” si è trasformata in una delle scene del film, con Meryl Streep e Stanley Tucci a presenziare in prima fila. “Il Diavolo veste Prada 2” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026. 

Ti potrebbe interessare

Gli 80 anni di Neil Young. Da padrino del grunge alle lotte...

12 Novembre 2025

Irene Grandi riparte da “Oro e Rosa, il nuovo album in uscita...

11 Novembre 2025

Stranger Things 5, Netflix svela a sorpresa i primi minuti della stagione...

07 Novembre 2025

Ildar Abdrazakov troppo “vicino a Putin”, l’Arena di Verona cancella l’esibizione del...

07 Novembre 2025

X Factor, terza puntata a tema”Back to the 90s”. Ospite Tommaso Paradiso

06 Novembre 2025

Bullismo sul set di Stranger Things, i dubbi sollevati da un’inchiesta del...

04 Novembre 2025
Accessibility by WAH