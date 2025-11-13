ROMA – Sfilate d’alta moda, flash dei paparazzi, champagne fumanti e poi i due inconfondibili tacchi rossi borchiati che calcano rumorosamente i corridoi di “Runway”. Meryl Streep e Anne Hathaway sono ufficialmente tornate nei panni di Miranda Priestley e Andy Sachs nel primo trailer di “Il Diavolo veste Prada 2”, sequel dell’omonimo cult del 2006, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger.

“Ti ci è voluto molto”. Sono queste le uniche parole che la feroce guru della moda rivolge alla sua fidata assistente, sulle note dell’iconica “Vogue” di Madonna, pezzo simbolo già del primo capitolo. Stando ai pochissimi dettagli trapelati sulla trama, il sequel vedrà Miranda Priestley ancora al timone di “Runway”. Ma questa volta dovrà fare i conti con la crisi della carta stampata e per farlo avrà bisogno della sagacia di Andrea.

Oltre a Meryl Streep e Anne Hathaway, “Il Diavolo veste Prada 2” vedrà il ritorno di Stanley Tucci ed Emily Blunt, oltre che di David Frankel alla regia. A rimpinguare un cast già di prim’ordine, anche i nuovi ingressi di Kenneth Branagh, Simone Ashley (star di “Bridgerton”), Lucy Liu e Justin Theroux.

Le riprese del film sono iniziate a New York, cuore nevralgico della storia, per spostarsi poi a Milano. Tra le località al centro dei ciak, Palazzo Parigi, Piazza del Duomo e il Metropol, dove una sfilata di “Dolce e Gabbana” si è trasformata in una delle scene del film, con Meryl Streep e Stanley Tucci a presenziare in prima fila. “Il Diavolo veste Prada 2” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.