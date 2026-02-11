MILANO – La concomitanza con gli scioperi proclamati nel settore del trasporto aereo nei giorni in cui sono in corso i Giochi di Milano-Cortina 2026 e le mobilitazioni sindacali sollevano preoccupazioni sui possibili disagi per cittadini, turisti e delegazioni sportive.

L’avvertimento della Commissione di Garanzia

Nella seduta di ieri (10 febbraio) la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha avvertito ufficialmente il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un serio rischio per la mobilità nazionale. Nello specifico, l’Autorità teme che le agitazioni nel settore aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo possano paralizzare il Paese e compromettere la libertà di circolazione dei cittadini. L’allarme è scattato perché queste date coincidono con lo svolgimento dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Un periodo considerato di massima criticità per l’alto afflusso di viaggiatori. La Commissione, per garantire un equo bilanciamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, ha proposto di riprogrammare le manifestazioni nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, lontano dai giorni delle competizioni.

La risposta di Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini “condivide quanto sostenuto dalla Commissione di Garanzia a proposito degli scioperi aerei durante Milano Cortina 2026, compresi i Giochi Paralimpici”. Lo sottolinea il Mit spiegando in una nota che il vicepremier “è pronto a formalizzare la richiesta di rinvio ai sindacati, con disponibilità a successiva convocazione al Ministero”.