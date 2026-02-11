KIEV – 24 febbraio 2026. Una data che potrebbe rappresentare la svolta politica per Kiev. Nel giorno della ricorrenza dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto ad annunciare nuove elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace con Mosca. L’indiscrezione è stata lanciata dal Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione.

Le pressioni degli Stati Uniti

Secondo il quotidiano britannico, Kiev avrebbe avviato i preparativi dopo le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché il voto si tenga entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza offerte dagli Usa. Una richiesta che si inserisce nella spinta della Casa Bianca per chiudere i negoziati di pace in primavera. Zelensky stesso, venerdì 6 febbraio, aveva riferito che Washington “vuole fare tutto entro giugno” e pretende “un programma chiaro”.

Il nodo elezioni

Nell’attuale contesto le elezioni rappresenterebbero un bivio decisivo. Finora il leader ucraino ha sempre sostenuto che il voto sia impossibile sotto legge marziale, con milioni di sfollati e circa il 20% del territorio sotto occupazione russa. Tuttavia, secondo il Ft, l’apertura a una tempistica rapida risponderebbe alla necessità di rassicurare Trump sull’impegno di Kiev verso un accordo, oltre a rafforzare le prospettive di rielezione di Zelensky. Il consenso è in calo, destabilizzato dai recenti scandali di corruzione che hanno colpito la sua amministrazione. Funzionari ucraini e occidentali riferiscono che il calendario e l’ultimatum americano dipendono dall’esito dei colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.

No comment del Cremlino

Dal canto suo il Cremlino non si pronuncia, o quasi. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito “prematuro” discutere di una decisione che, al momento, sarebbe solo frutto di indiscrezioni stampa. Anche l’ufficio di Zelensky frena: “Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci”, ha dichiarato.

Raid su Kharkiv, i russi avanzano nel Donetsk

Nel frattempo, sul campo, continuano gli attacchi russi. Nelle ultime ore si è registrato un raid aereo nella regione ucraina orientale di Kharkiv: quattro morti, di cui tre bambini. Le truppe russe avanzano anche nel Donetsk, in due aree vicino a Kostiantynivka, come dichiara alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko.