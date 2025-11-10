NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 10 novembre 2025

HomeCronaca Il messaggio di Papa Leone XIV sull’IA: “Dignità umana resta la priorità assoluta”
CronacaPrimo Piano

Il monito di Papa Leone XIV
"Intelligenza artificiale
al servizio dell'umanità"

"Dispositivi tecnologici utili

Ma serve legame tra medico e paziente"

di Tommaso Di Caprio10 Novembre 2025
di Tommaso Di Caprio10 Novembre 2025
papa

Papa Leone XIV | Foto Ansa

ROMA – “Interagendo con le macchine, l’uomo rischia di perdere la propria umanità”. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto ai partecipanti del Congresso internazionale della Pontificia Accademia per la vita, che quest’anno approfondisce il tema dell’ intelligenza artificiale applicata alla medicina.

Nel suo messaggio, il pontefice ha ricordato come il progresso tecnologico stia influenzando “profondamente il nostro modo di pensare, alterando la nostra comprensione delle situazioni e il modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri”. 

Ma “allo stesso modo – ha proseguito – i dispositivi tecnologici non devono mai sminuire il rapporto personale tra pazienti e operatori sanitari”, perché l’obiettivo della scienza resta quello di preservare la “natura insostituibile delle relazioni umane” anche nel campo della medicina. 

“Per garantire un vero progresso, è imperativo che la dignità umana e il bene comune rimangano priorità assolute per tutti, sia singoli individui che enti pubblici”, ha ricordato ancora il Papa, evidenziando che “è facile riconoscere il potenziale distruttivo della tecnologia e persino della ricerca medica quando vengono messe al servizio di ideologie antiumane”. Mentre “se sfruttati e posti al vero servizio della persona umana, questi effetti possono anche essere trasformativi e benefici”, ha concluso.

Ti potrebbe interessare

Gaza, la confessione di soldati dell’Idf: “Si può sparare senza freni”

10 Novembre 2025

Shutdown, raggiunto l’accordo per porre fine al blocco del governo federale. Decisivi...

10 Novembre 2025

Usa, Trump grazia Giuliani e gli altri alleati che negarono la sua...

10 Novembre 2025

Sondaggio Only Numbers, i “Sì” al referendum sulla giustizia superano ampiamente i...

10 Novembre 2025

Report Asaps, 356 pedoni uccisi da inizio 2025. Lazio e Lombardia maglia...

10 Novembre 2025

Cecchini per gioco durante il massacro di Sarajevo, fra loro anche italiani....

10 Novembre 2025
Accessibility by WAH