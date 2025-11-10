ROMA – Gli italiani vogliono la separazione delle carriere. Un sondaggio di Alessandra Ghisleri rassicura il governo. In base all’ultima rilevazione di Only Numbers, il “Sì” sarebbe in ampio vantaggio sul “No”, con un distacco di 10 punti percentuali. Stando a quanto riportato sulle colonne della Stampa, il fronte del “Sì” si attesterebbe al 38,9% contro il 28,9% dei contrari alla riforma costituzionale.

Il 78,8% degli elettori di maggioranza è pronto a votare “Sì”

“Se ci si concede un semplice esercizio aritmetico, limitando l’analisi ai soli voti validi in un’ipotetica proiezione elettorale, il divario apparirebbe ancora più marcato: 57% contro 43%”, spiega Ghisleri. L’unica incognita rimane quindi l’affluenza alle urne ma tra gli elettori dei partiti di maggioranza c’è grande compattezza. Il 78,8% è pronto a sostenere l’azione riformatrice del governo, mentre sembrerebbero più divise le opposizioni. Solo il 60,8% degli elettori del centro-sinistra si dice pronto a sbarrare la casella “No” sul quesito referendario.

Ghisleri: “La battaglia referendaria si giocherà sulle narrazioni”

Ma gli italiani hanno compreso la riforma che sono chiamati a votare? Secondo il sondaggio, il 48% dei cittadini intervistati si sentirebbe pienamente informato, mentre il restante 52% ammette di non conoscere il contenuto della revisione costituzionale. L’opinione di Ghisleri è che “la battaglia referendaria si giocherà più sulle narrazioni che sui contenuti”, motivo per cui “il dibattito pubblico rischia di polarizzarsi su slogan contrapposti, più che su una reale comprensione della portata istituzionale della riforma”.

La maggior parte degli italiani vuole le dimissioni di Meloni in caso di sconfitta

A prescindere dal risultato referendario, il 48,7% degli italiani ritiene che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non dovrebbe dimettersi in caso di vittoria del “No”. Posizione condivisa dall’86,9% degli elettori dei partiti di maggioranza. La restante fetta di popolazione, pari al 62,3%, pensa, invece, che la premier dovrebbe lasciare l’incarico in caso di sconfitta.