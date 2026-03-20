Il voto che divide: i dubbi degli italiani sul referendum

VideoIl voto che divide: i dubbi degli italiani sul referendumdi Giacomo Basile20 Marzo 2026di Giacomo Basile20 Marzo 2026 2Servizio di Giacomo Basile e Marco BertoliniGiacomo Basile post precedente Stop al Metaverso, svanisce il sogno multimiliardario di Zuckerberg post successivo TG del 20 marzo 2026 Ti potrebbe interessare TG del 20 marzo 2026 20 Marzo 2026 Il business delle carte d’identità: 40 euro per un documento 20 Marzo 2026 Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa 20 Marzo 2026 Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno) 19 Marzo 2026 Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del... 19 Marzo 2026 Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026