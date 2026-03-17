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HomeSpettacoli L’ultima Carrambata di Raffaella. Spunta figlio adottivo segreto, era il suo manager
Spettacoli

Spunta il figlio adottivo
di Raffaella Carrà
Era il suo manager

Segreto svelato grazie a un contenzioso

La Fondazione conferma la notizia

di Sofia Silveri17 Marzo 2026
di Sofia Silveri17 Marzo 2026
carrà figlio

Raffaella Carrà durante l'Eurovision Song Contest, il più importante festival della canzone europea che quest'anno si tiene a Dusseldorf, per l'Italia, in diretta dagli studi Dear al Nomentano, oggi 14 maggio 2011 | Foto Ansa

ROMA – Carràmba! Che sorpresa. Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto. Il suo nome è Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dove dirige la Arcoiris edizioni musicali. Quando la cantante era ancora in vita, però, l’uomo era conosciuto solo come suo assistente e manager.

Segreto svelato grazie a un contenzioso giudiziario

La notizia – resa nota dal sito del Corriere della Sera – è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale “Ballo ballo”, di cui Bulzoni ha chiesto l’inibitoria alla realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo, per l’assenza del suo consenso. Una richiesta depositata proprio in qualità di erede della showgirl e titolare dei diritti sull’immagine, sulla voce e sul nome, reale e d’arte.

Erede universale, ma non unico

Poco dopo ha fatto seguito una nota della Fondazione Raffaella Carrà che, confermando la notizia, ha precisato: “La scelta della sig.ra Carrà di adottare il sig. Pelloni Bulzoni è stata finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care”. “Pelloni Bulzoni è in ogni caso erede universale, non erede unico”. “La conduttrice – ha specificato l’ufficio stampa – nelle ultime disposizioni prima di morire non ha escluso nessuno dei suoi affetti”. Infatti, tra i beneficiari del patrimonio, figurano anche i due nipoti Matteo e Federica, figli del fratello Vincenzo, morto a soli 56 anni nel 2001. 

Il sogno di una gravidanza

Se la regina della televisione italiana aveva un rimpianto era proprio quello di una gravidanza mancata. Con Sergio Japino, secondo grande amore dopo Gianni Boncompagni, ci avevano provato, ma quel bimbo non era mai arrivato. Così, la soubrette i figli se li era scelti, dai nipoti ai bambini sostenuti a distanza in Marocco e Guatemala, fino ad arrivare a Gian Luca. Una scelta avvenuta per amore e riconoscenza per esserle stato vicino per vent’anni. 

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