TEHERAN – “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47esimo presidente Usa, sto uccidendo loro”. Con queste parole di fuoco il presidente americano Donald Trump ha risposto al primo discorso di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema iraniana, che ieri, 12 marzo, aveva promesso: “Non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri. I nostri nemici pagheranno il prezzo”. Intanto la guerra in Medio Oriente continua a imperversare. La tv di stato iraniana ha riportato una forte esplosione in una piazza di Teheran, a seguito di un “bombardamento” congiunto tra Stati Uniti e Israele. A pagare il prezzo del conflitto anche la Francia. Come annunciato dal presidente Emmanuel Macron, il maresciallo Arnaud Frion ha perso la vita in seguito a un attacco nella regione di Erbil.

11:54 – Autorità libanesi: “8 morti in un raid israeliano a Beirut”

Le autorità libanesi annunciano che otto persone sono state uccise in un raid israeliano nel sud del paese.

11:27 – Media iraniani: “Morta una donna nel raid su Teheran”

Secondo Press TV, emittente statale iraniana, l’esplosione avvenuta in una piazza di Teheran, durante le manifestazioni per la Giornata di Al Quds, avrebbe provocato la morte di una donna. Secondo Press Tv, la donna, descritta come una “madre iraniana” è rimasta mortalmente ferita dalle schegge dell’attacco”.

11:12 – Nato neutralizza missile iraniano nello spazio aereo turco

Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. Questo il comunicato del ministero: “Un proiettile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale”.

10:44 – Usa: morti 4 dei 6 membri dell’aereo cisterna schiantatosi in Iraq

È di quattro morti il bilancio in seguito allo schianto di un aereo cisterna americano in Iraq. A riportarlo è il Comando Centrale degli Stati Uniti. Mentre le operazioni sono ancora in corso, l’ultimo aggiornamento è che la perdita del velivolo “non è stata causata da fuoco ostile o amico”. Le circostanze dell’incidente, tuttavia, sono ancora oggetto di indagine.

10:32 – Trump al G7: “L’Iran sta per arrendersi”

Secondo quanto riferito da tra funzionari dei Paesi del G7 ad Axios, durante una riunione virtuale mercoledì Donald Trump avrebbe detto ai leader del Gruppo dei Sette che “l’Iran sta per arrendersi”. Il presidente Usa si è vantato dei risultati dell’Operazione Epic Fury dicendo agli alleati: “Mi sono sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi”. Trump ha poi definito “un peso leggero” la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei. Tutti gli altri leader hanno esortato il presidente Usa a porre fine rapidamente alla guerra.

10:23 – Media Iran: “Forte esplosione a Teheran vicino alle manifestazioni. Presente Larijani”

La tv di stato iraniana riporta una forte esplosione in una piazza di Teheran dove erano in corso delle manifestazioni. Le immagini diffuse mostrano colonne di fumo che si alzano sulla città. Secondo Sky News, tra coloro che partecipano alle marce di protesta per la giornata di Al Quds ci sarebbe almeno un alto funzionario, Ali Larijani, capo del consiglio di sicurezza iraniano”. L’agenzia di stampa Tasnim ha affermato che l’esplosione è stata il risultato di un “bombardamento” statunitense-israeliano.

07:43 – Pasdaran: “Le proteste riceveranno risposte più dure rispetto a quelle di gennaio”

Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno avvertito che qualunque protesta contro il governo incontrerà una risposta “più devastante” rispetto a quella di gennaio, quando diverse migliaia di persone hanno perso la vita. “Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, sta nuovamente cercando di seminare il terrore e provocare rivolte”, ha affermato l’Irgc in una dichiarazione trasmessa in tv, promettendo “una risposta ancora più devastante di quella dell’8 gennaio” in caso di ulteriori disordini.

07:35 – Trump: “Li stiamo distruggendo completamente. Un onore uccidere le canaglie iraniane”

“Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47esimo presidente degli Stati Uniti, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo”. Queste le parole del presidente Usa Donald Trump su Truth.

04:29 – L’Idf uccide un terrorista di Hezbollah a Beirut

“Poco fa l’Idf ha colpito un terrorista di Hezbollah nell’area di Beirut”, in Libano. lo hanno annunciato le Forze di Difesa Israeliane su Telegram.

02:02 – Macron: “Militare francese morto in attacco a Erbil”

Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X, specificando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o battaglione cacciatore alpini di Varces. “Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni – ha scritto – porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione”. Il presidente francese ha poi aggiunto: “Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi”.