Quattro anni di squalifica da parte del Tribunale Nazionale Antidoping per Paul Pogba. La richiesta della Procura è stata accolta dopo che il centrocampista francese della Juventus è risultato positivo in seguito a un controllo effettuato lo scorso 20 agosto dopo la partita contro l’Udinese. Un duro colpo per il calciatore che, ormai prossimo al compimento dei 31 anni, rischia che la sua carriera possa concludersi con questa sentenza.

Il “Polpo” si giustifica sui social: “ Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato”. Una sentenza che il calciatore giudica ingiusta e che si dice pronto a fare ricorso. “Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato – si è sfogato su Instagram – perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via”.

Per il suo allenatore della Nazionale Didier Deschamps è una condanna inverosimile quella nei confronti di Pogba, il quale però ora si trova ad affrontare una vera e propria lotta per salvare la sua carriera.