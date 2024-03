Bandiere ucraine sventolano davanti a edifici residenziali danneggiati a Orikhiv, vicino alla linea del fronte nella regione di Zaporizhzhia | Foto Ansa

ROMA – Nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha bombardato per duecento volte la regione ucraina di Zaporizhzhia, dove un civile è rimasto ucciso. Le truppe russe hanno aperto il fuoco anche su Kherson, dalla riva sinistra del fiume Dnipro nelle prime ore del giorno.

Le dichiarazioni del Pentagono

“Se l’Ucraina perde la guerra i paesi Nato dovranno combattere contro la Russia”, avverte il Pentagono, sottolineando l’importanza di stanziare i fondi al Paese aggredito. La dichiarazione arriva dopo le minacce di Vladimir Putin, secondo cui le azioni dell’Occidente possono portare a “un conflitto nucleare”. Mosca – sottolinea il capo del Cremlino – ha “armi capaci di raggiungere” i territori nemici.

Wsj, condizioni “punitive” di pace

Intanto, è emersa una bozza di trattato di pace tra Russia e Ucraina che rivela le condizioni punitive di Putin per Kiev. Lo comunica il Wall Street Journal. Secondo il documento le condizioni della Russia prevedono che l’Ucraina diventi uno Stato permanentemente neutrale e non aderisca a blocchi militari come la Nato; la Crimea rimane russa e non sarà considerata neutrale; Kiev non potrà disporre di armi straniere e le sue forze armate devono essere ridotte.