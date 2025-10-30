NEWS ANSA

Spalletti alla Juventus
è il giorno della firma
Contratto da 3 milioni

fino al termine della stagione

di Valerio Francesco Silenzi30 Ottobre 2025
TORINO – Luciano Spalletti è arrivato al centro sportivo della Juventus ed è pronto a siglare l’accordo con il club bianconero. Il contratto sarà di 3 milioni di euro fino al termine di questa stagione con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico toscano succederà a Igor Tudor, esonerato due giorni fa.

Spalletti si troverà davanti a una situazione complicata con una Juventus in piena crisi d’identità ma che ieri (29 ottobre) è tornata alla vittoria battendo 3-1 l’Udinese (negli ultimi 8 scontri la Vecchia Signora aveva totalizzato solo 5 pareggi e 3 sconfitte).

Sul cambio di allenatore, al termine della partita di ieri, l’attaccante juventino Dusan Vlahovic si è espresso, pretendendo di più da sé e dai suoi compagni: “Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più”.

Dichiarazioni anche dall’ex bandiera bianconera Giorgio Chiellini, oggi dirigente del club, che ha ringraziato Tudor per il suo operato: “Ci ha portato in Champions e non era scontato, se abbiamo deciso di cambiare è perché crediamo che la squadra possa fare un grande campionato. È stata una decisione condivisa”.

