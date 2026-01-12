ROMA – La dipendenza dello scrolling sui social non è solo un problema dei più giovani. L’esposizione agli schermi riguarda anche le persone over 60 che abbracciano la tecnologia per combattere l’isolamento e sono considerati tra i più entusiasti utilizzatori di gadget digitali.

Il 59% dei neo-pensionati passa più di un’ora al giorno su internet

Con l’arrivo della pensione per gli over 60enni è aumentato il tempo trascorso sui device digitali. Alcuni anziani «vivono sempre più la loro vita attraverso i telefoni, come a volte fanno gli adolescenti» ha spiegato lo psichiatra Ipsit Vahia, responsabile del Technology and Ageing Laboratory presso il McLean Hospital, l’ospedale universitario della Harvard Medical School. Quando in passato si parlava di tecnologia digitale, gli anziani non erano considerati così al passo. Oggi, al contrario, il 59% dei neo-pensionati passa più di un’ora al giorno su internet con lo smartphone. E la percentuale sale al 66,2% quando viene utilizzato il pc. Non è un caso infatti che le aziende tecnologiche abbiano identificato come un mercato in crescita quello degli acquirenti più anziani.

La conferma dai dati Istat

La tendenza italiana è confermata anche dai dati dell’Istat: tra il 2023 e il 2024 l’uso di internet è aumentato di 7,8 punti percentuali tra i 65-74enni e di 6,7 punti percentuali per gli over 75 anni. Si può dire che combinando tv e dispositivi tecnologici, le persone in età pensionabile trascorrano, ogni giorno, più tempo davanti allo schermo rispetto ai giovani. Si ritrovano ad affrontare anche rischi online differenti: per esempio molti smartphone e tablet sono spesso collegati ai loro conti bancari, alimentando il rischio di truffe e raggiri.

A questo si aggiunge il fatto che gli anziani, con molto tempo libero, non debbano sottostare a regole sociali sull’esposizione agli schermi e questo può rivelarsi un rischio, perché potrebbero non avere nessuno che li possa indirizzare verso un aiuto, in caso di bisogno.