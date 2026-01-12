NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:15 del 12 gennaio 2026

HomeEconomia E-car made in China, svolta tra Pechino e Bruxelles sui dazi. Ue: “Le valutazioni saranno imparziali”
Economia

E-car made in China
Svolta con Bruxelles sui dazi
Ue: "Valutazioni imparziali"

In arrivo un documento europeo

di orientamento sulle domande

di Sofia Landi12 Gennaio 2026
di Sofia Landi12 Gennaio 2026
E-car

Svolta Pechino-Bruxelles sulle e-car made in China | Foto Ansa

PECHINO — La Cina ha annunciato la svolta con Bruxelles nei negoziati sui dazi all’import delle e-car made in China. L’Ue, che “condurrà le valutazioni in modo obiettivo e imparziale”,  pubblicherà un “Documento di orientamento sulla presentazione delle domande di impegno sui prezzi”. Confermata, quindi, l’adesione al principio di “non discriminazione” e l’applicazione degli “stessi standard giuridici a ciascuna domanda” in conformità con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio” (Wto). Secondo quanto riportato in una nota dal ministero del Commercio cinese sarà inoltre “pienamente rispettato lo spirito del dialogo e i risultati delle consultazioni tra Cina e Ue”. 

Un negoziato complesso, parte degli sforzi dei leader di Cina e Ue per “risolvere adeguatamente il caso” dei dazi Ue sulle e-car cinesi “sulla base del rispetto reciproco”. Arriva dopo “diversi cicli di consultazioni”, in cui entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità “di fornire agli esportatori cinesi di veicoli esclusivamente elettrici verso l’Ue linee guida generali sugli impegni sui prezzi”. E in modo che “possano affrontare le loro preoccupazioni in modo più pratico e mirato e in conformità con le norme” del Wto.

Entrambe le parti, come si legge nella nota ministeriale,  hanno “la capacità e la volontà di risolvere adeguatamente le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione nel quadro delle norme del Wto e di preservare la stabilità della filiera e della catena di fornitura dell’industria automobilistica tra Cina e Unione Europea e a livello globale”. Tutto questo, infine, “non solo favorisce un sano sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Unione europea, ma anche il mantenimento di un ordine commerciale internazionale basato su regole”. 

Ti potrebbe interessare

Powell sotto inchiesta. Il presidente della Fed: “Minaccia di Trump alla banca...

12 Gennaio 2026

Primo via libera all’accordo con il Mercosur. Macron: “La Francia voterà contro”

09 Gennaio 2026

Gioco d’azzardo boom, l’Europa lo calcolerà nell’inflazione

09 Gennaio 2026

Ue-Mercosur, accordo più vicino. All’Italia 10 miliardi da Bruxelles, ma Parigi frena:...

08 Gennaio 2026

L’Ue sblocca il Mercosur: 45 miliardi in più per il sì di...

07 Gennaio 2026

Fastweb-Vodafone e Tim si alleano per lo sviluppo della rete 5G

07 Gennaio 2026
Accessibility by WAH