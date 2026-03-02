NEWS ANSA

Tra sogno di libertà e condanna agli Usa, la morte di Khamenei divide le piazze del mondo
Tra sogno di libertà e condanna agli Usa, la morte di Khamenei divide le piazze del mondo

di Alessio Sebastiano Corsaro02 Marzo 2026
I partecipanti al funerale reagiscono alla morte della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei; in piazza Enqelab a Teheran, Iran, 1 marzo 2026 | Foto Ansa

Persone espongono bandiere israeliane e storiche iraniane durante una marcia in solidarietà con il popolo iraniano e contro il regime iraniano, ad Amsterdam, Paesi Bassi, 1 marzo 2026 | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah piangono durante un raduno in solidarietà con la Repubblica Islamica dell'Iran nel sobborgo di Dahieh a Beirut, Libano, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

La gente partecipa a una manifestazione di iraniani in esilio chiamata “Libertà per l'Iran, guidata dal principe Reza Pahlavi”, davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino, Germania, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

I manifestanti danno fuoco a uno striscione raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una protesta contro gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran, a Istanbul, in Turchia, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

I partecipanti espongono un ritratto del principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi durante una manifestazione organizzata dal MIGA-Lisbona per mostrare solidarietà alle aspirazioni del popolo iraniano verso un governo democratico, fuori dall'ambasciata iraniana, a Lisbona, Portogallo, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

Un manifestante che indossa una sciarpa con l'immagine del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei partecipa a una veglia contro la guerra in solidarietà con l'Iran fuori dall'ambasciata degli Stati Uniti, a Kuala Lumpur, in Malesia, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

Una persona truccata con bandiere partecipa a una marcia e a una manifestazione a sostegno del cambio di regime in Iran, davanti al palazzo federale di Westwood, a Los Angeles, California, Stati Uniti, il 1° marzo 2026. | Foto Ansa

Membri della diaspora iraniana e sostenitori sfilano con bandiere durante una manifestazione per la “Libertà per l'Iran” a New York, New York, Stati Uniti, il 1° marzo 2026 | Foto Ansa

I membri di Worker's Solidarity gridano slogan e espongono cartelli durante una protesta contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le azioni militari statunitensi in Iran, davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Seul, in Corea del Sud, il 2 marzo 2026 | Foto Ansa

I manifestanti musulmani sciiti gridano slogan mentre la polizia cerca di fermare la loro marcia durante una protesta contro l'uccisione della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei, a Srinagar, la capitale estiva del Kashmir indiano, il 2 marzo 2026 | Foto Ansa

I manifestanti espongono ritratti della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei durante una protesta contro gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran, a Tunisi, Tunisia, il 1° marzo 2026. | Foto Ansa

TEHERAN – Da Istanbul a Seul, passando per Berlino e Los Angeles, fino a Teheran. In seguito all’attacco congiunto israelo-statunitense, la morte di Ali Khamenei, ex guida della Repubblica Islamica, ha scosso le piazze di tutto il mondo. Le reazioni dei manifestanti scesi in strada per far sentire la propria voce di fronte a un avvenimento di portata globale sono contrastanti. Da un lato, infatti, si festeggia per la morte di un dittatore, un uomo in grado di reprimere nel sangue le proteste dei manifestanti iraniani che chiedevano cambiamenti nel Paese. Dall’altro, i fedeli musulmani piangono e si battono il petto per la morte della guida religiosa e spirituale, assassinata da Usa e Israele, lamentando una violazione del diritto internazionale e l’aggressione a uno stato sovrano.

