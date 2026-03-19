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Sogno F1: i 500 Gp Pirelli in un libro evento di immagini e testimonianze

di Sofia Landi19 Marzo 2026
di Sofia Landi19 Marzo 2026

Gran Premio di Gran Bretagna 1950. Re Giorgio VI insieme a Juan Manuel Fangio, Giuseppe Nino Farina e Luigi Fagioli, primi classificati nelle qualifiche | Foto Ansa

Gran Premio dItalia 1952. Alberto Ascari e Giuseppe Nino Farina sul circuito di Monza | Foto Ansa

Il pilota olandese Max Verstappen durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 | Foto Ansa

Gran Premio di Monaco 1955. Corridori, meccanici e spettatori accanto alle vetture Lancia di Alberto Ascari (n. 26) e Luigi Villoresi (n. 28) | Foto Ansa

Gran Premio di Monaco 1985. Jacques Laffite e Niki Lauda | Foto Ansa

Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Weekend di gara al circuito di Silverstone (3 - 6 luglio 2025) In azione Pierre Gasly su Alpine | Foto Ansa

Il pilota olandese Max Verstappen durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 | Foto Ansa

ROMA – Un viaggio tra epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici. Fondazione Pirelli presenta “Emozioni. I 500 Gp di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1”, il volume che celebra le 500 gare di Pirelli nel mondiale automobilistico. Immagini e testimonianze raccontano la Formula 1 come storia di industria, innovazione e cultura visiva, pronta ad affrontare il futuro con la stessa passione degli esordi, 75 anni fa. C’è il duello tra due campioni del passato, la bandiera a scacchi sventolata mentre sul traguardo una monoposto taglia il traguardo, i muscoli tesi dei meccanici al cambio gomme. E una vettura che sfreccia sul tracciato mentre tutto intorno il mondo sembra svanire. Accanto ai grandi protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, passando per Ayrton Senna, Nelson Piquet, Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile il sogno Formula 1.

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