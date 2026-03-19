ROMA – Un viaggio tra epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici. Fondazione Pirelli presenta “Emozioni. I 500 Gp di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1”, il volume che celebra le 500 gare di Pirelli nel mondiale automobilistico. Immagini e testimonianze raccontano la Formula 1 come storia di industria, innovazione e cultura visiva, pronta ad affrontare il futuro con la stessa passione degli esordi, 75 anni fa. C’è il duello tra due campioni del passato, la bandiera a scacchi sventolata mentre sul traguardo una monoposto taglia il traguardo, i muscoli tesi dei meccanici al cambio gomme. E una vettura che sfreccia sul tracciato mentre tutto intorno il mondo sembra svanire. Accanto ai grandi protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, passando per Ayrton Senna, Nelson Piquet, Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile il sogno Formula 1.