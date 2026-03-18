La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno)

VideoLa guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno)di Irene Di Castelnuovo18 Marzo 2026di Irene Di Castelnuovo18 Marzo 2026 3A cura di Irene Di CastelnuovoFatto del giornoIrene Di Castelnuovo post precedente Zelensky a Madrid da Sanchez: focus su energia e difesa post successivo Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma Ti potrebbe interessare Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026 Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto... 17 Marzo 2026 Criminalità a noleggio, il business delle auto nella Capitale 16 Marzo 2026 Roma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni... 16 Marzo 2026 Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto... 16 Marzo 2026