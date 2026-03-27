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HomeCronaca La prof accoltellata dal 13enne: “Non provo rancore. Tornerò in classe”
Cronaca

Prof accoltellata a Bergamo
"Non provo rancore
Tornerò in classe"

Il messaggio dopo l'aggressione:

"Questa ferita sia un ponte"

di Tommaso Di Caprio27 Marzo 2026
di Tommaso Di Caprio27 Marzo 2026
prof accoltellata

Chiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata da uno studente di terza media | Foto Ansa

BERGAMO – “Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito”. Le prime parole della professoressa di francese accoltellata a Bergamo sono per lo studente tredicenne che l’ha aggredita “per noia e vendetta”.

L’insegnante ha lasciato la terapia intensiva: è fuori pericolo. Ma il primo pensiero è andato subito ai suoi alunni. “Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili”, ha detto dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La brutalità di quel gesto – ripreso in un video e che poteva costarle la vita – non ha spento la passione di sempre: “Nonostante tutto, insegnare resta il mio sogno, la mia vocazione, la mia gioia più grande”. 

Perché “il mio spirito è vivo e questa vita è un dono che non sprecherò”, ha sottolineato la donna mettendo in fila i pensieri che l’hanno attraversata in quei momenti, quando “quelle coltellate al collo e al torace avrebbero potuto fermare per sempre il mio cammino”.

In poche righe, messe per iscritto e affidate al suo legale, la 57enne ha voluto ringraziare chi le è stato accanto in questi giorni: medici, infermieri e operatori sanitari, ma anche i colleghi e le forze dell’ordine che ora si prenderanno cura del ragazzo che l’ha aggredita.

Un pensiero è andato anche ai suoi “amati alunni”, molti dei quali hanno assistito alla violenza. Il suo è un messaggio che guarda avanti: “Non arrendetevi. Studiate e preparatevi per il vostro futuro senza paura”.

Con una speranza: che “questa ferita non diventi un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, una comunità più unita, un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi”.

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