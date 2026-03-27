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Cronaca

Sciopero dei giornalisti
La Fnsi in piazza
per il rinnovo contrattuale

"Dagli editori proposte irricevibili"

Tra i temi il caso Gedi e l'IA

di Greta Giglio27 Marzo 2026
di Greta Giglio27 Marzo 2026

Foto da Pixabay

ROMA – L’informazione si ferma. Oggi 27 marzo, i giornalisti scendono in piazza per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Si tratta della seconda tappa di un programma di manifestazioni, con un altro fermo previsto per il 16 aprile.

Fnsi: “Le proposte degli editori sono irricevibili”

Al centro della protesta il mancato rinnovo del contratto di lavoro, la cui scadenza risale a 10 anni da. Secondo la segretaria generale Alessandra Costante, “le proposte presentate dagli editori della Fieg al tavolo del rinnovo sono irricevibili, sia dal punto di vista economico, sia per il futuro del sistema informazione”. Dopo otto anni di stallo, è stato avviato un negoziato che oggi è in sospeso per impossibilità di trovare un punto di incontro con le aziende.

Gli altri temi: il caso Gedi e l’uso dell’Ia

La Fnsi ha convocato per il primo aprile una manifestazione nazionale a Torino. “L’iniziativa – specifica il sindacato unitario – vuole unire sia i temi del rinnovo contrattuale, sia la crisi che riguarda le testate del Gruppo Gedi”. Altro tema dello sciopero, il ruolo dell’intelligenza artificiale. La federazione chiede una sua regolamentazione, per evitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale. Come riportato nel comunicato: “In un contesto di grave crisi strutturale per aziende e lavoratori i contributi pubblici hanno consentito alle imprese editoriali di continuare a produrre e distribuire informazione di qualità e di affrontare le sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale”.

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