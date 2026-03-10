NAPOLI – Da serie dei record al rischio flop. Arriva la bocciatura della critica a Mare Fuori 6, in calo tra gli spettatori già con le precedenti stagioni. Rai 2 intanto rimanda al 22 aprile la data di messa in onda, inizialmente prevista per mercoledì 11 marzo.

La fine di un cult: cala l’interesse dei fan

Mare Fuori sembra arrivata all’epilogo della sua parabola. Segno indelebile della sua fine, l’indifferenza generale dimostrata verso i primi episodi, caricati su RaiPlay. Sui social, un tempo invasi dai commenti, sia l’attesa che la visione della nuova serie è passata in sordina. Ad allontanare i fan, alcune decisioni che fanno storcere il naso: una trama esasperata e dinamiche irreali nelle storyline dei protagonisti. Scelte non apprezzate dagli spettatori perché dettate da una logica di franchising, che sacrifica il racconto.

Mare Fuori, cos’è stato trascurato

La serie ha avuto a lungo successo perché caratterizzata da elementi che creavano empatia con il pubblico: amicizia, speranza, equilibrio tra luci e ombre. Soprattutto, mostrava una realtà diversa: quella di un carcere che rieduca e permette di credere in una nuova vita possibile. Invece, gli sceneggiatori hanno sempre più privilegiato l’aspetto del filone criminale, forse nel tentativo di cavalcare l’onda cult di Gomorra. Ai personaggi, poi, viene negato ogni “finale felice”, come se la sofferenza potesse essere la chiave vincente per tenere il pubblico legato allo schermo.

Dove vedere la sesta stagione

La nuova stagione è disponibile su RaiPlay, dove ci sono i primi sei episodi. L’11 marzo saranno pubblicati anche gli altri sei. Su Rai 2 la messa in onda partirà dal 22 aprile, con due puntate in prima serata, il mercoledì e il venerdì.