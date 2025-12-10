NEWS ANSA

Cultura

Maria Corina Machado
A Oslo nei prossimi giorni
Proteste a Caracas

Ritira il Nobel per la pace sua figlia

"In Venezuela terrorismo di stato"

di Vincenzo Cimmino10 Dicembre 2025
Machado

La figlia di Maria Corina Machado (in alto a destra) ritira il premio Nobel al posto della madre | Foto Ansa

OSLO – La vincitrice del premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado non sarà ad Oslo per la premiazione ma arriverà in città tra “domani e dopo domani”. Lo ha annunciato il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, all’agenzia Agence France-Presse. Nonostante “abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per esserci”, come dichiarato dal comitato organizzativo, a ritirare il riconoscimento è stata la figlia Ana Corina Sosa Machado. 

A ritirare il riconoscimento la figlia

“Per avere la democrazia, dobbiamo essere pronti a lottare per la libertà”. Sono queste le parole di Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, lette dalla figlia durante la consegna del riconoscimento. Ana Corina Sosa, inoltre, ha riferito come la madre voglia “vivere in un Venezuela libero senza rinunciare a questo obiettivo. Ecco perché sappiamo tutti, e so anche io, che tornerà in Venezuela molto presto”.

“In Venezuela terrorismo di stato”

Machado ha sottolineato che oltre 2 mila persona sono state “rapite, fatte sparire e torturate” sotto la presidenza di Nicolas Maduro. “Crimini contro l’umanità documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di stato messo in atto per seppellire la volontà del popolo”, le ha fatto eco la figlia.

Protesta contro Machado in Venezuela e a Oslo

Nelle stesse ore in cui andava in scena la cerimonia, i chavisti tornavano in strada a Caracas per manifestare contro la premiazione. Il Partito socialista unito del Venezuela al governo ha convocato per oggi, 10 dicembre, una manifestazione in occasione del 166mo anniversario della battaglia di Santa Inés. 

In piazza anche l’Associazione norvegese per la pace

Una mobilitazione con due cortei convocata dal segretario generale del Psuv e ministro dell’Interno Diosdado Cabello contro il Nobel perchè andato, a suo dire, “all’asta al migliore offerente”. Contro il riconoscimento anche l’Associazione norvegese per la pace, che ha riunito a Oslo circa 200 oppositori al conferimento.

